Bolu'da hortum: Ağaçlar devrildi, çatılar uçtu
Anadolu Ajansı
Bolu'da bazı evler ve ağaçlar oluşan hortum nedeniyle zarar gördü.
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Bolu'nun Mudurnu ilçesinde, bazı evler ve ağaçlar hortum nedeniyle zarar gördü.
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Taşkesti beldesi Karamurat köyü Alaçam Mahallesi'nde sağanağın ardından oluşan hortum, hayatı olumsuz etkiledi.
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Hortum nedeniyle bazı evlerin çatısı uçtu, ağaçlar devrildi.
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4Köy muhtarı Kemal Karaağaç, hortum nedeniyle evlerin çatılarının uçtuğunu ve ağaçların devrildiğini belirterek, yetkililer tarafından hasar tespit çalışması yapılacağını bildirdi.
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