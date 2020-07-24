Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) bulunan bir ilaç fabrikasının buhar kazanında meydana gelen patlama paniğe neden oldu.

Anadolu Ajansı 24.07.2020 - 03:03

Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı - 1
OSB'de bulunan ve ilaç üretimi yapan bir fabrikanın kazan dairesindeki su buharı kazanında henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi.
Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı - 2
Olay yerine AFAD, Jandarma, İtfaiye ve UMKE ile 112 Acil Servis ekipleri sevk edilerek güvenlik önemi alındı.
Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı - 3
Fabrikanın vardiya değişimi sırasında meydana gelen patlama nedeniyle ölen ya da yaralanan olmadı.
Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı - 4
Patlama esnasında fabrikada bulunan 45 işçi tahliye edilerek servislerle evlerine gönderildi, fabrikada üretim durduruldu.
Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı - 5
Jandarma ve itfaiye ekipleri tarafından patlamanın sebebinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.
Bolu'da ilaç fabrikasının buhar kazanı patladı - 6

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