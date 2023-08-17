Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi)

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, gün boyu 9 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 16 arazöz ve 130 orman personeli ile farklı kurumlardan çok sayıda personel ve araç müdahale etti. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları, gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri ve personeller tarafından sürdürüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 1

Bolu’da orman yangını çıktı.

Mudurnu ilçesine bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 2

Yangına, gün boyu 9 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 16 arazöz ve 130 orman personeli ile farklı kurumlardan çok sayıda personel ve araç müdahale etti.

Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 3

Havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları, gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri ve personeller tarafından sürdürüldü.

Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 4

YANGIN KONTROL ALTINDA

Bolu Valiliğinden yapılan açıklamada, Dolayüz köyünde saat 14.30 sıralarında başlayan orman yangınının, ekiplerin özverili çalışmaları neticesinde kontrol altına alındığı belirtildi.

Yangın alanında soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi) - 5

MANİSA’DAKİ YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

Manisa’nın Soma ilçesinde yerleşim merkezlerine yakın bir noktada orman yangını çıktı.

Yangına, 1 helikopter, 5 arazöz, 1 su ikmal ve 1 dozer ile müdahale edildi.

Yerleşim merkezine çok yakın bir alanda çıkan yangın, ekiplerin etkili müdahalesiyle yaklaşık yarım saat içerisinde kontrol altına alındı.

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