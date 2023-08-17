Bolu’da orman yangını (Havadan ve karadan müdahale edildi)
Bolu’nun Mudurnu ilçesinde orman yangını çıktı. Yangına, gün boyu 9 yangın söndürme helikopteri, 1 uçak, 16 arazöz ve 130 orman personeli ile farklı kurumlardan çok sayıda personel ve araç müdahale etti. Havanın kararmasıyla söndürme çalışmaları, gece görüşlü 2 yangın söndürme helikopteri ve personeller tarafından sürdürüldü. Ekiplerin yoğun müdahalesi sonucunda yangın kontrol altına alındı.
Bolu’da orman yangını çıktı.
Mudurnu ilçesine bağlı Aynalıkaya köyü mevkisindeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.