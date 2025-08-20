Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı

Bolu'da orman yangını çıktı. Mengen ilçesindeki yangın rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Yangın nedeniyle Mengen-Devrek karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı. OGM yangının kontrol altına alındığını duyurdu.

Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı - 1

Bolu'nun Mengen ilçesinde karayoluna yakın ormanlık alanda yangın çıktı.   

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı - 2

Kıyaslar köyü mevkiindeki ormanlık alanda çıkan yangına, ilk olarak Bolu Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler ile itfaiye ekipleri müdahale etti. 

Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı - 3

ALEVLER BÜYÜDÜ, KARAYOLU KAPATILDI

Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ile müdahale edildi. 

Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı - 4

Çevre illerden de su tankeri takviyesi istenirken, Mengen-Devrek karayolu tedbir amaçlı ulaşıma kapatıldı.

Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı - 5

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Bolu Valiliği, Mengen ilçesinde çıkan orman yangınına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada şöyle denildi:

"Bugün saat 15.00 sularında, Bolu ili Mengen ilçesi Kıyaslar Köyü D750 Karayolu kenarı mevkisinde orman yangını çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezine gelen ihbar üzerine Valiliğimizin koordinesinde; Orman, İtfaiye, Jandarma, Sağlık ekipleri derhal olay yerine sevk edilmiştir. Yangına; 1 helikopter, 4 arazöz, 2 itfaiye aracı, 2 yangın ilk müdahale aracı, 2 iş makinesi, 40 Orman Bölge Müdürlüğü personeli, 10 itfaiye personeli, 15 jandarma personeli ve gönüllü vatandaşlarımızın desteğiyle müdahale edilmektedir. Ayrıca takviye söndürme ekipleri ve 4 yangın söndürme helikopteri talep edilmiş olup gelişmeler yakinen takip edilmektedir. Yangının çıkış sebebi, henüz belirlenememiş olup gerekli incelemeler ilgili birimlerimizce titizlikle yürütülmektedir."

Bolu'da orman yangını: Kontrol altına alındı - 6

KONTROL ALTINA ALINDI

Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), Bolu Mengen'deki orman yangınının kontrol altına alındığını bildirdi.

OGM'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşımda,  bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Yangının 20 hektarlık alanda etkili olduğunu kaydedildi. 

DAHA FAZLA GÖSTER