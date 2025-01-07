Bolu'da sis denizi oluştu: Görenler telefona sarıldı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oluşan sis denizi ortaya güzel manzaralar çıkardı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oluşan sis denizi, ortaya güzel manzaralar çıkardı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oluşan sis denizi, ortaya güzel manzaralar çıkardı.
Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Mudurnu’da sis etkili oldu. Yer yer yoğunluğunu artıran sis, ilçe merkezinde de güzel görüntüler oluşturdu.
Yüksek bir noktadan kaydedilen görüntülerde, ilçe merkezinin sis tabakasıyla kaplandığı gözlendi. Sis ile dağların oluşturduğu görüntü, doğal bir tabloyu andırdı.