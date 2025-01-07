Bolu'da sis denizi oluştu: Görenler telefona sarıldı

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oluşan sis denizi ortaya güzel manzaralar çıkardı.

Bolu'da sis denizi oluştu: Görenler telefona sarıldı - 1

Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oluşan sis denizi, ortaya güzel manzaralar çıkardı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bolu'da sis denizi oluştu: Görenler telefona sarıldı - 2

Hava sıcaklığının 2 derece ölçüldüğü Mudurnu’da sis etkili oldu. Yer yer yoğunluğunu artıran sis, ilçe merkezinde de güzel görüntüler oluşturdu.

Bolu'da sis denizi oluştu: Görenler telefona sarıldı - 3

Yüksek bir noktadan kaydedilen görüntülerde, ilçe merkezinin sis tabakasıyla kaplandığı gözlendi. Sis ile dağların oluşturduğu görüntü, doğal bir tabloyu andırdı.

Bolu'da sis denizi oluştu: Görenler telefona sarıldı - 4
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