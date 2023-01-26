Bolu’da soğuktan musluklar dondu

Bolu, Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan meteorolojik parametrelerde, bu gece eksi 12 dereceyi gördü. Şehir merkezindeki çeşmeler de donarken ekipler pürmüz yardımıyla muslukları açtı.

Bolu’da soğuktan musluklar dondu - 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 1711 Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonundan alınan il ve ilçelere ait meteorolojik parametrelerde Bolu’da bu gece en düşük sıcaklık eski 12 derece olarak ölçüldü.

Bolu’da soğuktan musluklar dondu - 2

Şehir merkezinde araçların camları donarken çoğu araç çalışmakta zorlandı.

Bolu’da soğuktan musluklar dondu - 3

Öte yandan şehir merkezinde bulunan su çeşmeleri dondu. Belediye ekipleri pürmüz yardımıyla donan muslukları açtı.

Bolu’da soğuktan musluklar dondu - 4

BOLU'DA ÖLÇÜLEN SICAKLIKLAR

Batı Karadeniz Ormancılık Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü -12,3, Mudurnu ilçesi -9,4, Kartalkaya Kayak Merkezi -9,1, Dörtdivan ilçesi -9,1, Dörtdivan ilçesi Çetikören Köyü -7,9, Gerede ilçesi Samat Köyü -7,4, Göynük ilçesi Himmetoğlu Köyü -7,1, Yeniçağa ilçesi -6,7, Seben ilçesi -5,6, Baltalı Köyü -5,2, Gerede ilçesi -4,9, Merkez ilçesi -4,6, Abant Gölü Milli Parkı-4,5 olarak kayıtlara geçti.

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