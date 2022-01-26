Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı

TEM Bolu Dağı geçidinde yoğun kar yağışı nedeniyle İstanbul yönü ekiplerin çalışmaları arından ulaşıma açıldı.

Haberler - Anadolu Ajansı - DHA 26.01.2022 - 19:22

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 1

Anadolu Otoyolu'nun, Bolu Dağı Geçidi Tünel İşletme Bölgesi'nde geçici olarak ulaşıma kapatılan İstanbul yönü açıldı.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 2

Karayolları Genel Müdürlüğünden (KGM) yapılan açıklamaya göre, saat 13.45 itibarıyla geçici olarak ulaşıma kapatılan güzergahta, Karayolları ekiplerince sol şeritte biriken karlar temizlenerek yolun genişletilmesinin ardından saat 15.10 itibarıyla ulaşım sağlanmaya başlandı.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 3

Öte yandan kar yağışı nedeniyle uygulanan İstanbul istikametine araç geçiş kısıtlamasının dün kaldırılmasıyla Anadolu Otoyolu, Kuzey Marmara Otoyolu ve D-100 kara yolunun Bolu, Düzce, Sakarya ve Kocaeli kesimlerinde trafik akışı normal seyrinde ilerliyor.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 4

Karayolları ve bölge trafik ekiplerinin denetimlerini sürdürdüğü güzergahlarda trafik akışının sakin olduğu gözlemleniyor.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 5

Kar yağışının aralıklarla hafif etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 6

Yol kenarları ve üst geçitlerde biriken karların temizlenmesi için bir süreliğine trafiğe kapatılan güzergahlar, çalışmaların tamamlanmasının ardından yeniden açılıyor.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 7

Güzergahlarda Ankara yönünde de trafik normal seyrediyor.

Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 8
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 9
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 10
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 11
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 12
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 13
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 14
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 15
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 16
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 17
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 18
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 19
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 20
Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı - 21

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