Bolu'da TEM İstanbul yönü ulaşıma açıldı

Kar yağışının aralıklarla hafif etkili olduğu Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ve viyadükler kesiminde ulaşımın aksamaması için yoğun mücadele veren Karayolları ekipleri, kar küreme ve tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.