Bolu'da tepki çeken görüntü: Bahçe duvarında kullanmışlar

VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor.

Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.