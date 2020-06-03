Bolu'da tepki çeken görüntü: Bahçe duvarında kullanmışlar
Bolu'da İzzet Baysal Caddesi’ndeki 1970'li yıllarda yeniden inşa edilen Aslahaddin Camisi’nin avlusunu çevreleyen duvarı, Roma döneminden kaldığı tahmin edilen sütunun üzerine yapıldı. Mahallenin yaşlıları eskiden tarihi sütunun musalla taşı olarak da kullanıldığını söyledi.
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DHA 03.06.2020 - 09:35| Son Güncelleme : 03.06.2020 - 09:37
Akpınar Mahallesi'nde bulunan Bolu’nun en eski camilerinden Aslahaddin Camii, yaklaşık 1970'li yıllarda bir hayırsever tarafından yeniden inşa edildi.
VATANDAŞLARIN TEPKİSİNİ ÇEKİYOR
Ancak caminin avlusunu çevreleyen duvarın tarihi sütunun üzerine örülmesi, çevredeki vatandaşların tepkisini çekiyor.
Roma dönemine ait olan sütunun üzerinde yazılar olduğu da görüldü.
Mahallede yaşayan yaşlı vatandaşlar, 40 yıl önce tarihi sütunun üzerinde imamların ezan okuduğunu ve taşın cenaze namazlarında musalla taşı olarak kullanıldığını söyledi.
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