Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü

Bolu'da Kesenözü köyünde 2 katlı ahşap evde çıkan yangın bitişikteki 3'ü ahşap 4 eve sıçradı. Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 1

Bolu'nun Seben ilçesinde 5 ev yandı.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 2

Kesenözü köyünde Türkan Kahraman'a ait 2 katlı ahşap evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, bitişikteki 3'ü ahşap 4 eve sıçradı.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 3

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, orman işletme ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 4

Bolu, Seben ve Nallıhan itfaiyeleri ile Seben Orman İşletme Müdürlüğü görevlilerince müdahale edilen yangın söndürüldü.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 5

5 evin kullanılamaz hale geldiği yangında soğutma çalışmaları sürüyor.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 6

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 7
Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 8
Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 9
Bolu'da yangın: 5 ev küle döndü - 10

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