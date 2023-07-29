Bolu'daki gizemli kazıda köylüler konuştu
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen esrarengiz kazıyla ilgili, kazının yapıldığı Kovucak köyündeki vatandaşlar konuştu. Köylülerden İskender Beşlioğlu, "1990’lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz" dedi. Köylülerden Mehmet Kapucu ise "Bizi yaklaştırmıyorlar. Biz kenardan, uzaktan görüyoruz sadece. Hazine olduğu için kazılıyor deniliyor.” diye konuştu.
Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından gizli yürütülen adli soruşturma gerekçesiyle Mudurnu ilçesine bağlı Kovucak köyünde nisan ayında iş makinesiyle kazı çalışması başlatıldı.