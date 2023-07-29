Bolu'daki gizemli kazıda köylüler konuştu

KÖYLÜLER KONUŞTU

Köyde yaşayan İskender Beşlioğlu, 1990’lı yıllarda aynı bölgeden daha önce 2 lahit mezar çıktığını belirterek, “Zonguldak’tan madenciler gelmiş. Evin altını kazıyorlarmış. Hazine varmış diyorlar. Bizim bildiğimiz bu. Biz öyle duyduk ama görmedik. Biz alana girmedik. Kimseyi sokmuyorlarmış. Kameralarla izliyorlarmış. Ahırın altında kazıyorlarmış. Başka birinin evine altına doğru kazıyorlarmış. Yolun altında mı üstünde mi bilmiyoruz. Evin altında diyorlar. 1990’lı yıllarda yol yapılırken, buradan 2 tane mezar ve sandık gibi bir şey çıkmıştı. Başka bir şey bilmiyoruz. Onları da alıp götürmüşlerdi, nereye götürdüler bilmiyoruz. Yolun altından çıkmıştı. 2 tane mezar çıkmıştı. Lahit mezardı çıkan mezarlar. Eskiden beri buralarda bir şeyler çıkıyor. Ben hiç karşılaşmadım. Burayı da kazıyorlar, kimseyi sokmuyorlar şimdi. Oraya ev sahiplerini de sokmuyorlar. Jandarma ve polisler koruyor” dedi.