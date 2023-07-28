Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale

Bolu'nun Göynük ilçesinde dün akşam yıldırım düşmesi nedeniyle çıkan orman yangınına, havadan müdahale sürüyor.

Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale - 1

Aşağıkınık köyündeki ormanda, dün akşam yıldırım düşmesine bağlı yangın çıktı.

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Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale - 2


Bölgeye Bolu Orman Bölge Müdürlüğü'nün yanı sıra Mudurnu, Göynük ve Seben ilçeleri ile Düzce'den arazözler ve ekipler sevk edildi.

Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale - 3


Karadan ulaşılabilen alanlarda alevler kontrol altına alınırken, bölgede yangın söndürme helikopteri ile müdahale sürüyor.

Bolu'daki orman yangınına havadan müdahale - 4
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