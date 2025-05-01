Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış!

Grand Kartal Otel'de 78 kişinin can verdiği yangın faciasının başladığı anlara ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı. Görüntüde yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan cihazdan çıktığı görülüyor.

Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış! - 1

Grand Kartal Otel'de yaşanan yangın faciasına ilişkin yeni bir görüntü ortaya çıktı.

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Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış! - 2

Yangının kahvaltılık kızartmaları hazırlamak için açık bırakılan "grill plate" adı verilen cihazdan çıktığı belirlenirken, cihazın termostatlarından biri bozuk olduğu için aşırı ısınmaya rağmen kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam ettiği tespit edildi.

Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış! - 3

Bu tespit, uzman bilirkişi heyeti tarafından hazırlanan 189 sayfalık raporda yer aldı.

Raporda yangının otelin dördüncü katında bulunan restoranın "show" kısmında bulunan, kahvaltılık kızartmaların yapıldığı "grill plate" cihazından çıktığı ifade edilerek şöyle denildi:

"Grill sehpası içinde bulunan ve D9 isimli solvent içeren endüstriyel yağlı yüzey temizleme malzemesi, toplama kabından yanarak akan yağlardan dolayı erimiştir.

Bu erime, akışkan D9 malzemesinin yağla karışık olarak zeminde akmasını sağlamıştır. O çöp bidonuna ulaşan karışım yayılarak çöp bidonunu da yakmıştır.

Çöp bidonu ve içindekilerin de yanmaya başlaması yanmayı büyütmüştür. Çöp alanına kadar ulaşan yanma sonucu artık daha fazla oluşan gazların miktarı doğal çekişli davlumbaz kapasitesi aştığından dolayı duman doğal akışla yükselerek restoran içine doğru yayılmaya başlamıştır.

Hemen çöp bidonu yanında olan fleksi LPG hortumu sızdırmazlık tabakası da eriyerek alana kontrolsüz olarak bütan-propan karışımı yakıt gelmesine neden olarak alevlerin hızla büyümesine ve yangının bireysel müdahale ile söndürülemez boyuta ulaşmasına neden olmuştur."

Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış! - 4

İHMALLER ZİNCİRİ BİRBİRİNİ İZLEDİ

Ayrıca yangının başladığı noktada yangına karşı alınması gereken önlemlerin ve yangın söndürme sistemlerinin olmadığı da raporda yer aldı.
Raporda, şu ifadelere yer verildi:

"Davlumbazda otomatik yangın söndürme sistemi yoktur. Tavanda duman ve/veya sıcaklık sensörü yoktur. Restoran alanında otomatik söndürme tesisatı (sprinkler), duman ve/veya sıcaklık algılayıcısı yoktur.

Show alanında görünür alanlarda yangın söndürme cihazı yoktur ve sadece iç tarafta sol kolon dibinde bir adet tüp mevcuttur. Show alanında yangın tüpü var ancak hiçbir personel verdiği ifadede bunu hatırlamıyor."

Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış! - 5

YANGININ BAŞLADIĞI CİHAZIN TERMOSTATI BOZUK

Açık bırakılması sonrası aşırı ısınması nedeniyle yangına neden olan grill plate cihazının termostatının da bozuk olduğu ortaya çıktı.

Uzman bilirkişi heyeti hazırladığı raporda, "Plate üzerinde ayar düğmesi ile sıcaklık kontrolünü sağlayan termostat, set edildiği değere ulaşıldığı ve termostatlardan biri bozuk olduğundan dolayı da aşırı ısınmasına karşın devreye girmemiş ve kontrolsüz ısınma durumunda çalışmaya devam etmiştir." ifadelerine yer verildi.

Bolu'daki yangın faciasının ilk anları: Felaket "grill plate"te başlamış! - 6

NE OLMUŞTU?

Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'ndeki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak'ta çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmişti.

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yangına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, 41 şüpheli gözaltına alınmış, aralarında otelin sahibi Halit Ergül, eşi Emine Mürtezaoğlu Ergül ile kızları Elif Aras ve Ceyda Hacıbekiroğlu, otelin genel müdürü Emir Aras, itfaiyeden sorumlu Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Sedat Gülener, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli, İl Özel İdaresi Ruhsat ve Denetleme Müdürü Yeliz Erdoğan, İl Özel İdaresi eski Ruhsat ve Denetleme Müdürü ve Seben İlçe Özel İdare Müdürü Mehmet Özel, İtfaiye Müdür vekili Kenan Coşkun'un da bulunduğu 28 şüpheli tutuklanmış, 10'u adli kontrol olmak üzere 13 kişi serbest bırakılmıştı.

Soruşturma kapsamında yapılan tutukluluk değerlendirme duruşmalarında 8 şüphelinin tahliyesine karar verilmişti.

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