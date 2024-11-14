Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şubat ayında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve 2 silahla 9 çalışanı rejin alan saldırgan, serbest bırakıldı. Saldırgan, ifadesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili dünya genelinde yapılan eylemlerin yeteri kadar etkili olmamasından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye - 1

Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi.

Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye - 2

SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI

İbrahim Yeşil, sosyal medya hesabı üzerinden hedefinin İsrail’in Gazze’de yaptığı katliamları durdurması ve Mısır’a olan sınır kapısının açılması olarak açıkladı.

Emniyet güçleri ile saldırgan arasındaki müzakere yaklaşık 10 saat sürdü. Müzakerelerden sonuç alınmayınca İbrahim Yeşil, rehinelerin yanından ayrılıp tuvalete gittiği sırada özel harekat polislerinin de katıldığı operasyon için düğmeye basıldı.

Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye - 3

Herhangi bir çatışmanın yaşanmadığı operasyonda, saldırgan yakalanırken rehineler de kurtarıldı. Gözaltına alınan İbrahim Yeşil, tutuklanırken olayla ilişkili olduğu değerlendirilen A.K. ile U.A. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İbrahim Yeşil’in herhangi bir terör örgütüyle bağlantısı bulunamadı.

Cumhuriyet Savcılığı Yeşil hakkında, "Ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" ve "Zincirleme şekilde cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarından iddianame hazırladı.

İddianame, Gebze Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. 15 Ekim’de duruşmaya çıkan Yeşil, cezaevinde kaldığı süre göz önünde bulundurularak tutuksuz yargılanmak üzere yurt dışı çıkış yasağı şartıyla adli kontrolle tahliye edildi.

Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye - 4

İDDİANAME

İddianamede, İbrahim Yeşil’in, daha önce olayın gerçekleştiği fabrikada çalıştığı ve olaydan 10 gün önce işi bıraktığı belirtildi.

İddianamede ayrıca Yeşil’in "Üzerimde bomba var" diye bağırarak sırtındaki siyah çantayla koşar adım geldiği idari binanın güvenlik turnikelerinin üzerinden atladığı ve bu sırada belinden çıkardığı tabancaya dolduruş yaparak üst katlara çıktığı ifade edildi.

Yeşil’in, 9 fabrika personelini rehin aldıktan sonra 4 el tavana ateş açtığı da iddianamede belirtildi.

Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye - 5

"TUVALET İHTİYACINDAN DÖNÜLMEMESİ HALİNDE DİĞERLERİNİ ÖLDÜRÜRÜM"

İddianamede ayrıca İbrahim Yeşil’in, rehinelerin tuvalete tek tek gitmelerine izin verdiği, ancak tuvalete giden bir rehinenin geri dönmemesi durumunda diğerlerini öldüreceğini söyleyerek tehdit ettiği ifade edildi. Yeşil’in savcılık aşamasında verdiği ifadeler de iddianamede yer aldı.

İbrahim Yeşil’in, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili dünya genelinde yapılan eylemlerin yeteri kadar etkili olmamasını düşünmesi sebebiyle bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.

Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye - 6

"CANLI YAYINI, EYLEMİN DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞMASI İÇİN AÇTIM"

Daha çok kişiye ulaşmak için, rehinelerden birine sosyal medyadan canlı yayın açtırdığını belirten İbrahim Yeşil, “Daha önceden açmış olduğum, aktif olarak kullanmadığım Instagram hesabımdan paylaşım yaptım. İçeride bulunan mağdurlara da ‘Yayın yapmayı bilen var mı?’ diye sordum. Sanırım T. isimli şahsın telefonundan yayın açtım. Açma sebebim eylemimin daha çok kişiye ulaşmasıydı. Sonuç olarak, ben bu eylemi İsrail’e tepki göstermek amacıyla yaptım. Kimseden talimat almadım. Gerçekleştirdiğim eylemden pişmanım.” ifadelerini kullandı.

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