Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye

"CANLI YAYINI, EYLEMİN DAHA ÇOK KİŞİYE ULAŞMASI İÇİN AÇTIM"

Daha çok kişiye ulaşmak için, rehinelerden birine sosyal medyadan canlı yayın açtırdığını belirten İbrahim Yeşil, “Daha önceden açmış olduğum, aktif olarak kullanmadığım Instagram hesabımdan paylaşım yaptım. İçeride bulunan mağdurlara da ‘Yayın yapmayı bilen var mı?’ diye sordum. Sanırım T. isimli şahsın telefonundan yayın açtım. Açma sebebim eylemimin daha çok kişiye ulaşmasıydı. Sonuç olarak, ben bu eylemi İsrail’e tepki göstermek amacıyla yaptım. Kimseden talimat almadım. Gerçekleştirdiğim eylemden pişmanım.” ifadelerini kullandı.