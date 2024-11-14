Bomba görünümlü düzenekle işçileri rehin alan saldırgana tahliye
Kocaeli'nin Gebze ilçesinde şubat ayında İsrail’in Filistin’e yönelik saldırılarını protesto etmek için üzerinde taşıdığı bomba düzeneği izlenimi verilmiş kablolar ve 2 silahla 9 çalışanı rejin alan saldırgan, serbest bırakıldı. Saldırgan, ifadesinde İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarıyla ilgili dünya genelinde yapılan eylemlerin yeteri kadar etkili olmamasından dolayı bu eylemi gerçekleştirdiğini söyledi.
Olay, 1 Şubat'ta Gebze ilçesindeki Gebze Organize Sanayi Bölgesi (GOSB) içerisindeki ABD firması olan Procter and Gamble (P&G) fabrikasının ana binasında meydana geldi.
Üzerinde sahte bomba düzeneği ve 2 tabancayla fabrikaya giren eski çalışan İbrahim Yeşil, içeride bulunan Ç.T., D.A., E.B., E.E.A., G.C.D., S.K., S.O.Z., T.E. ve V.A.’yı rehin aldı.