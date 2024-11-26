Bombalı eylem hazırlığındaki 2 DAEŞ'li terörist yakalandı: Gaziosmanpaşa'daki evde patlayıcı bulundu

Ekipler yaptıkları çalışmalarda Bekir El Kürdi'nin Diyar Kılıç olduğunu tespit etti. Ekipler, Kılıç'ın Erdal Sarıok isimli biriyle birlikte hareket ettiklerini ve Gaziosmanpaşa'da oturduklarını belirledi. Ayrıca Erdal Sarıok'un farklı suçlardan da çok sayıda suç kaydı olduğu tespit edildi.