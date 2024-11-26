Bombalı eylem hazırlığındaki 2 DAEŞ'li terörist yakalandı: Gaziosmanpaşa'daki evde patlayıcı bulundu
İstanbul'da bombalı eylem için hazırlık yapan 2 DAEŞ terör örgütü üyesi yakalandı. Şüphelilerin kaldıkları evde bomba yapmaya çalıştıkları, bu sebeple bazen evden ufak çaplı patlama sesleri duyulduğu öğrenildi.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, DAEŞ silahlı terör örgütünün İstanbul'da bombalı eylem hazırlığında olduğuna dair bilgi aldı. Ekipler, bunun üzerine konuyla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı.