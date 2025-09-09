Bombalı saldırının sebebi haraç çıktı! İstanbul'da ikinci saldırı öncesi yakalandı
Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beş otomobilin hasar gördüğü bombalı saldırının altından 3 milyon lira haraç isteyen suç örgütü çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, İstanbul'da ikinci bir saldırıya hazırlanırken yakalandı.
Kocaeli'de el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının sebebi 3 milyon liralık haraç çıktı.
Olay, 5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Çayırova'ya bağlı Özgürlük Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı.