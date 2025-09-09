Bombalı saldırının sebebi haraç çıktı! İstanbul'da ikinci saldırı öncesi yakalandı

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu değerlendirilen iki şüpheli Ordu'da, bir şüpheli ise Kocaeli'de yakalandı.

Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, dokuzu Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.