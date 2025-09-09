Bombalı saldırının sebebi haraç çıktı! İstanbul'da ikinci saldırı öncesi yakalandı

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde beş otomobilin hasar gördüğü bombalı saldırının altından 3 milyon lira haraç isteyen suç örgütü çıktı. Saldırıyı gerçekleştiren şüpheli, İstanbul'da ikinci bir saldırıya hazırlanırken yakalandı.

Kocaeli'de el yapımı patlayıcı ile gerçekleştirilen saldırının sebebi 3 milyon liralık haraç çıktı.

Olay, 5 Eylül Cuma günü saat 03.00 sıralarında Çayırova'ya bağlı Özgürlük Mahallesi'ndeki Yunus Emre Caddesi'nde yaşandı.

BEŞ ARAÇTA HASAR OLUŞTU

Caddede yürüyen kimliği belirsiz bir kişi, elindeki el yapımı patlayıcıyı binanın önüne fırlattı.

Meydana gelen patlamada, park halindeki beş otomobil ile bir evin camlarında hasar oluştu.

Patlamayı gerçekleştiren saldırgan, olayın ardından yaya olarak kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edilirken, olay yeri inceleme ekipleri de çevrede ayrıntılı çalışma yaptı.

SALDIRININ ALTINDAN SUÇ ÖRGÜTÜ ÇIKTI

Olaya ilişkin Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı.

120 iş yeri ve çevre güvenlik kamerasının incelenmesiyle olayın, Ercan Yılmaz suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği belirlendi.

Olayın faili, aynı gün saat 23.50'de İstanbul'da düzenlenen operasyonla yakalanırken, ikinci bir eyleme hazırlık aşamasında üzerinde bir adet el bombası ele geçirildi.

Failin saklanmasına yardım eden altı kişi ile birlikte gözaltına alındığı, saldırıda kullanılan bir motosikletin de ele geçirildiği açıklandı.

10 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Devam eden operasyonlarda örgütün azmettiricisi ve işbirlikçisi olduğu değerlendirilen iki şüpheli Ordu'da, bir şüpheli ise Kocaeli'de yakalandı.

Böylece saldırıyla bağlantılı toplam 10 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden biri adli işlemlerin ardından serbest bırakılırken, dokuzu Gebze Adliyesi'ne sevk edildi.

3 MİLYON LİRA HARAÇ İSTEDİLER

Şüphelilerin, Yunus Emre Caddesi'nde faaliyet gösteren bir inşaat firmasından yaklaşık 3 milyon lira haraç istedikleri ve firmanın bu parayı vermemesi üzerine eylemi gerçekleştirdikleri öğrenildi.

