Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı

İstanbul Şişli’de kendisine borcu olan H.A.’nın geldiğini gören C.B. isimli kişi, otomobilin üzerine atladı. Aracın sileceklerinden tutunan H.A. bir süre kaputun üzerinde gitti. Bu sırada otomobil sürücüsü kuru sıkı tabanca ile ateş etti. 30 metre kaputun üzerinde giden C.B., H.A.’nın ani fren yapmasıyla yola düştü. C.B. yaralanırken, H.A. gözaltına alındı.

Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı - 1

Şişli’de yolda borçlusunu gören adam, otomobilin üzerine atladı.

Olay, 30 Kasım Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, C.B., cadde üzerinde alışveriş yaptığı mağazadan çıkarken kendisine borcu olan H.A.’nın otomobiliyle önünden geçtiğini gördü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı - 2

Otomobilin peşinden koşan C.B. trafiğin yoğunlaşması üzerine H.A.’nın kullandığı otomobilin önüne atladı. H.A.’nın gaza basması üzerine C.B. otomobilin kaputunda yalaşık 30 metre gitti.

H.A., 30 metre boyunca kaputta cam sileceğine tutunarak asılı kalan C.B.’yi korkutmak için, kurusıkı tabancayla camdan ateş etti.
Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı - 3

Ateş etmesine rağmen C.B.’nin kaputtan inmediğini gören H.A. bu kez frene bastı. C.B., frenin ardından sileceğin kırılmasıyla yere düştü.

Bir süre sürüklenen C.B. kafasını yere vurarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir süre uzaklaşmaya çalışan H.A. otomobilini park ederek polisi bekledi.
Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı - 4

İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan C.B. ambulansla hastaneye kaldırıldı.

H.A. ise olayda kullandığı kuru sıkı tabanca ile birlikte gözaltına alındı.
Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı - 5

Yaralı C.B.’nin yardımına koşan esnaflardan Cihat Kurdoğlu, “Kafasını çarpmış yere, kan akıyordu. Ambulans ve polisler geldi, götürdüler. Neden olduğunu bilmiyorum ama alacak verecek meselesi diye duydum.” dedi.

Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı - 6
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