Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı
İstanbul Şişli’de kendisine borcu olan H.A.’nın geldiğini gören C.B. isimli kişi, otomobilin üzerine atladı. Aracın sileceklerinden tutunan H.A. bir süre kaputun üzerinde gitti. Bu sırada otomobil sürücüsü kuru sıkı tabanca ile ateş etti. 30 metre kaputun üzerinde giden C.B., H.A.’nın ani fren yapmasıyla yola düştü. C.B. yaralanırken, H.A. gözaltına alındı.
Şişli’de yolda borçlusunu gören adam, otomobilin üzerine atladı.
Olay, 30 Kasım Perşembe günü saat 13.45 sıralarında Rumeli Caddesi üzerinde meydana geldi.İddiaya göre, C.B., cadde üzerinde alışveriş yaptığı mağazadan çıkarken kendisine borcu olan H.A.’nın otomobiliyle önünden geçtiğini gördü.