Borç verdiği adamı trafikte görünce arabasının üzerine atladı

Ateş etmesine rağmen C.B.’nin kaputtan inmediğini gören H.A. bu kez frene bastı. C.B., frenin ardından sileceğin kırılmasıyla yere düştü.

Bir süre sürüklenen C.B. kafasını yere vurarak yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayın ardından bir süre uzaklaşmaya çalışan H.A. otomobilini park ederek polisi bekledi.