Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi
Kırşehir'de eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi İbrahim Yavuz, Cacabey Meydanı'ndaki bir apartmanın çatısına çıktı. İş insanı Gökhan Dulkadiroğlu'ndan borçlarını ödeme sözü alan Yavuz, psikoloğun ikna çabaları sonrasında indirildi.
Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonuyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.