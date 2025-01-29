Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi

Kırşehir'de eşiyle yaşadığı problemler nedeniyle bunalıma giren inşaat işçisi İbrahim Yavuz, Cacabey Meydanı'ndaki bir apartmanın çatısına çıktı. İş insanı Gökhan Dulkadiroğlu'ndan borçlarını ödeme sözü alan Yavuz, psikoloğun ikna çabaları sonrasında indirildi.

Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi - 1

Olay yerine çok sayıda polis, sağlık ekibi ve itfaiye görevlisi sevk edildi. Çevrede toplanan vatandaşlar ise yaşananları cep telefonuyla kaydetmek için adeta birbiriyle yarıştı.

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Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi - 2

Edinilen bilgiye göre eşiyle sorunları olduğu tespit edilen İbrahim Yavuz, öğle saatlerinde bir apartmanın çatısına çıkarak yaşamına son vermek istedi.

Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi - 3

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. Bölgede geniş güvenlik önlemleri alan polis, vatandaşın meraklı bakışları arasında vatandaşı ikna etmeye çalıştı. Yaklaşık 5 saat süren ikna çalışmalarında iş insanı Gökhan Dulkadiroğlu, devreye girerek bunalımda olan vatandaşa destek sundu.

Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi - 4

Meydanda toplanan vatandaşların arasından çıkan iş insanı Gökhan Dulkadiroğlu, polisle irtibata geçerek vatandaşın kendisiyle görüştürülmesini ve borçlarını ödeyeceği sözünü verdi.

Borçları yüzünden çatıya çıkan adamı iş insanı ikna etti: Ödeme sözü alınca aşağı indi - 5

Çatıya çıkan ve İbrahim Yavuz ile görüşen Dulkadiroğlu, borçlarını ödeyeceğini söyleyerek vatandaşı ikna etti. Psikolog eğitimci Serap Albayrak ise vatandaşı şehir dışında bulunan eşiyle görüştürerek çatıdan indirdi.

Çatıdan indirilen Yavuz, Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

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