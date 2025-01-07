Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı

15 MİLYON LİRAYA SATILDI

Seçil Erzan’ın, Bozcaada’da 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı.

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villanın satış bedelinin 15 milyon lira olduğu bildirildi.

İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.