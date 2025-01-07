Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı

Yüksek karlı gizli fon vaadiyle, spor dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın borcuna karşılık ipotek ettirdiği villası satıldı. Erzan’ın babasından kalan Bozcaada’daki villa, 15 milyon liraya yeni sahibinin oldu.

Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 1

Spor dünyasının ünlü isimlerini özel ve güvenilir fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdiği Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evi 15 milyon liraya satıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 2

İPOTEK ETTİRMİŞTİ

Alacaklının Türkay Gümülcineli, borçlunun Seçil Erzan, şahitlerin ise Ali ve Atilla Yörük olduğu 6 Ocak 2023 tarihli borç sözleşmesinde sözleşme şartları arasında, “Verilen 10 milyon lira borcun sözleşme tarihinden itibaren 30 gün içerisinde geri ödeneceği konusunda taraflar anlaşmış olup ödenmemesi halinde taşınmazın ipoteğin paraya çevrilmesi yoluyla takibe konularak nakde çevrileceği konusunda taraflar anlaşmaya varmışlardır.” ifadeleri yer almıştı.

Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 3

15 MİLYON LİRAYA SATILDI

Seçil Erzan’ın, Bozcaada’da 10 milyon liralık borca karşı ipotek verdiği villası Ezine İcra Dairesi tarafından satıldı.

Bilirkişi raporu ile 9 milyon 222 bin 422 bin lira olarak belirlenen villanın satış bedelinin 15 milyon lira olduğu bildirildi.

İhale satışında tapu tesliminin 12 Şubat'a kadar gerçekleşmesi bekleniyor.

Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 4

2 DÖNÜM İÇİNDE BAĞ EVİ

Seçil Erzan’ın villası 2 dönüm arazi içinde bulunuyor. Daha önce bağ evi olan villanın, geçmişte tadilat ettirildiği bildirildi.

Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 5
Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 6
Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 7
Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 8
Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı - 9
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