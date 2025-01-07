Borcuna karşılık ipotek ettirmişti: Seçil Erzan’ın babadan kalma villası 15 milyon liraya satıldı
Yüksek karlı gizli fon vaadiyle, spor dünyasının ünlü isimlerini milyonlarca dolar dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın borcuna karşılık ipotek ettirdiği villası satıldı. Erzan’ın babasından kalan Bozcaada’daki villa, 15 milyon liraya yeni sahibinin oldu.
Spor dünyasının ünlü isimlerini özel ve güvenilir fon vaadiyle dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan’ın 10 milyon liralık borca karşılık ipotek ettirdiği Çanakkale’nin Bozcaada ilçesinde babasından kalma evi 15 milyon liraya satıldı.