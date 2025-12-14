Borcunu ödemedi diye baltayla dükkanı bastı
14.12.2025 09:43
DHA
İstanbul Kağıthane'de borç meselesi yüzünden kuaförlük yapan esnafın dükkanına baltayla saldırı düzenlendi. Şüpheli, kuaför dükkanını basıp baltayla klimayı patlatıp iş yerine zarar verdi.
Talatpaşa Mahallesi’nde kuaför dükkanına baltalı saldırı düzenlendi.
Kuaförlük yapan Murat U. ile Murathan A. arasından borç nedeniyle kavga çıktı.
Bir süre önce Murat U., Murathan A.'dan aldığı borcu ödedi. Ancak borcunun tamamını ödemediğini iddia eden Murathan A., ile Murat U. arasında tartışma çıktı.
Dükkandan ayrılan Murathan A., yaklaşık 5 dakika sonra elinde baltayla geri dönüp dükkandaki klimaya ve raflara baltayla vurarak zarar verdi.
Ardından küfür ettiği iddia edilen Murathan A., çevredeki vatandaşların elindeki baltayı almasıyla iş yerinden uzaklaştırıldı.
"SENİ KESECEĞİM ÖLDÜRECEĞİM"
Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken Murat U., emniyete giderek şikayetçi oldu.
Murat U.'nun emniyetteki ifadesinde, şüphelinin borcun bitmediğini ve borcundan daha fazlasını vermesi için tehdit ettiğini dile getirdi.
"Vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar o borcu 'Ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek iş yerimden çıktı." ifadelerini kullanan Murat U., şüphelinin "Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim" diyerek ortalığı dağıttığını anlattı.
Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.