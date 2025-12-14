Borcunu ödemedi diye baltayla dükkanı bastı

Olayın ardından iş yerinde hasar meydana gelirken Murat U., emniyete giderek şikayetçi oldu.

Murat U.'nun emniyetteki ifadesinde, şüphelinin borcun bitmediğini ve borcundan daha fazlasını vermesi için tehdit ettiğini dile getirdi.

"Vermezsem beni keseceğini, öldüreceğini söyledi. Ben de kendisine tekrar o borcu 'Ben sana ödedim' dediğimde 'Sen görürsün' diyerek iş yerimden çıktı." ifadelerini kullanan Murat U., şüphelinin "Borcunu ödemezsen ben de bu şekilde sana zarar vermesini bilirim" diyerek ortalığı dağıttığını anlattı.