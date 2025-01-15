Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı

BORDO BERELİ BABA YILLARDIR ADALET ARIYOR

Baba Büyükışık’ın iddiasına göre oğlu o gece bir kavgaya karıştı, darp edilerek öldürüldü ve cesedi inşaata bırakıldı.

Yıllardır da bu iddiasını kanıtlamak için mücadele etti.