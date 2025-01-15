Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında, İzmir’de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 polis hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla dava açıldı.
Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, intihar etti denilen oğlunun şüpheli ölümüyle ilgili bir dedektif gibi çalıştı.
Ulaştığı yeni delillerle olayın cinayet soruşturmasına dönüşmesini sağladı.
Görevi kötüye kullanma iddiasıyla 8 polise dava açıldı.