Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık’ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında, İzmir’de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunmuştu. Soruşturmada önemli bir gelişme yaşandı. 8 polis hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla dava açıldı.

Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı - 1

Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık, intihar etti denilen oğlunun şüpheli ölümüyle ilgili bir dedektif gibi çalıştı.

Ulaştığı yeni delillerle olayın cinayet soruşturmasına dönüşmesini sağladı.

Görevi kötüye kullanma iddiasıyla 8 polise dava açıldı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı - 2

KAYITLARA YÜKSEKTEN DÜŞME OLARAK GEÇTİ

Bordo bereli emekli generalin 2018 yılında, İzmir’de bir inşaat alanında şüpheli şekilde ölü bulunan oğlu Dorukhan Büyükışık için adalet arayışı sürüyor.

27 yaşındaki Büyükışık, Narlıdere’deki evinden spor yapmak için çıkmış ve cesedi bir inşaat alanında bulunmuştu.

Ölüm sebebi de kayıtlara yüksekten düşme olarak geçmişti.

Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı - 3

BORDO BERELİ BABA YILLARDIR ADALET ARIYOR

Baba Büyükışık’ın iddiasına göre oğlu o gece bir kavgaya karıştı, darp edilerek öldürüldü ve cesedi inşaata bırakıldı.

Yıllardır da bu iddiasını kanıtlamak için mücadele etti.

Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı - 4

Karartılan deliller, oğlunun cep telefonundan silinen parmak izleri ve dosyaya girmeyen video kayıtları ortaya çıktı.

Elde edilen bu delillerle de oğluyla ilgili yürütülen intihar soruşturmasının cinayet soruşturmasına dönüşmesini sağladı.

Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı - 5

8 POLİSE DAVA AÇILDI

Olay sonrasında yapılan işlemlerde ihmali bulunan personelle ilgili müfettiş raporu İzmir Adliyesi’ne gönderildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sekiz polis hakkında görevi kötüye kullanmak iddiasıyla dava açıldı.
Bordo bereli general babanın adalet arayışı: 8 polise dava açıldı - 6

8 polis önümüzdeki süreçte hakim karşısına çıkacak.

Soruşturma kapsamında şüpheli jandarma personelinin yargılandığı dava ise 10 Şubat’ta görülecek.
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