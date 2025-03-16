Bordo berelilere nefes kesen "koruma" eğitimi: "Yaşanması muhtemel durumları senaryolaştırıyoruz"
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) en önemli birliklerinden olan Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda terörle mücadelede kritik rol oynayan ve birçok özel operasyona imza atan 'bordo bereliler', aynı zamanda koruma eğitimleri de alıyor. Bordo bereliler aldıkları zorlu eğitimlerle, Milli Savunma Bakanını, Genelkurmay Başkanını ve TSK'nın üst komuta kademesini en iyi şekilde koruyor.
Kara, Deniz ve Hava kuvvetlerinde görev yapan ve gönüllülük esasına göre Özel Kuvvetler Komutanlığı'na başvuran profesyonel askerler, 47 haftalık kursları başarı ile tamamladıktan sonra göreve başlıyor. Ancak eğitimler ve tekamüller, görev boyunca devam ediyor.