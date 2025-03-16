Bordo berelilere nefes kesen "koruma" eğitimi: "Yaşanması muhtemel durumları senaryolaştırıyoruz"

Çünkü birçok dövüş branşının burada birleşip koruma üzerine entegre edilmesi gerekiyor. Kameraların ve insanların VIP kişiyi izlediği bir ortamda bunu mümkün olduğu kadar kontrollü, sessiz, en az risk alarak ve mümkün olduğu kadar aktif icra etmek çok önemli" ifadelerini kullandı.