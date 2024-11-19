"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri!

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en seçkin birliği olan ve halk arasında "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin aldığı özel sağlık eğitimi tanıtıldı. "Paramedik" eğitimi sayesinde tim elemanları, çatışma ve operaspon sırasında hayat kurtarıyor. Sağlık elemanları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gönüllülük esasına göre başvuran astsubay ve uzman erbaşlardan niteliklerine göre seçiliyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 1

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 2

Kara, Deniz ve Hava Kuvvetlerinde görev yapan profesyonel askerlerin gönüllülük esasına göre başvurduğu Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda zorlu bir eğitim süreci gerçekleştiriliyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 3

Başarısız olanların birliğine geri döndüğü zorlu eğitim kapsamında, bu seçkin birlikte yer almak isteyen Türk Silahlı Kuvvetleri personelinin fiziki ve psikolojik dayanıklılıkları da test ediliyor.

Zorlu eğitimi tamamlayan personel daha sonra belirlenen uzmanlık alanlarına göre yeni eğitimlere tabii tutuluyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 4

Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.

Bordo bereliler her türlü iklim ve arazi şartlarında icra ettiği direkt görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olma özelliği taşıyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 5

Meslek hayatları boyunca kurs ve eğitimlerine devam eden bordo berelilerde tecrübe esaslı bir sistem icra ediliyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 6

Özel Kuvvetler timine muharebe faaliyetinin dışında ekstra olarak sağlık konusunda destek sağlayan 2 sıhhiye uzmanı "paramedik" seviyesinde sağlık eğitimi alıyor.

Sıhhiye uzmanları, Özel Kuvvetler Komutanlığına gönüllülük esasına göre başvuran astsubay ve uzman erbaşlardan niteliklerine göre seçiliyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 7

Sonrasında sıhhiye uzmanlığı eğitimlerine tabii tutulanlar arasından başarılı olan personel Özel Kuvvetler timlerinde görev almaya hak kazanıyor.

Timlere katılan sıhhiye uzmanları belirli periyotlarla güncelleme ve tazeleme eğitimlerine meslek hayatları boyunca devam ediyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 8

Operasyon sahasında timden herhangi bir personelin yaralanması halinde ilk müdahaleyi olay yerinde yapan sıhhi uzmanlar, personelin sağlık kuruluşuna sevkini sağlıyor ve sonrasında operasyon sahasına geri dönüyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 9

Özel Kuvvet timlerinde görev alan her personelin, görev esnasında üzerinde taşıdığı bireysel ilk yardım kiti bulunuyor.

Personel taşıdığı bu malzemelerin nasıl ve hangi amaç doğrultusunda kullanılacağı konusunda da eğitim alıyor.

Bireysel ilk yardım kiti içerisinde kanama, hava yolu ve solunum problemleri ile küçük çaplı yaralanmalara yönelik sıhhiye malzemeleri bulunuyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 10

Özel Kuvvetler timinde görev alan sıhhiye uzmanlarının çantasında ise verilen görevin niteliğine göre personel tarafından ihtiyaç duyulacak kanama kontrol malzemeleri, hava yolu açıklığını ve devamlılığını sağlamada kullanılan hava yolu ekipmanları, solunum, dolaşım, hipotermi, kafa travması, göz yaralanmaları, kırıklar ve yaşanabilecek diğer travma ve rahatsızlıklara yönelik malzemeler yer alıyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 11

Bu kapsamda kurulan Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi'nde ise tim personelinin muharebe alanında yaralıya müdahale eğitimlerini en gerçekçi şartlar altında gerçekleştirmeleri maksadıyla hizmet veriliyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 12

Merkez içerisinde gerçek insan boyutlarında ve ağırlığında, insani fonksiyonların çoğunluğunu birebir yerine getirebilen gerçekçi mankenler yer alıyor.

Bu kapsamda sıhhiye uzmanlarının, muharebe sahasında karşılaştıkları ani yaralanmalara yönelik müdahalelerinin hızlı ve doğru yapılması hedefleniyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 13

Eğitimleri hakkında bilgi veren ÖKK elemanı şöyle konuştu:

"Özel Kuvvetler Komutanlığı Sıhhiye Simülasyon Eğitim Merkezi, tim personelinin muharebe alanında yaralıya müdahale eğitimlerini en gerçekçi şartlar altında gerçekleştirmek maksadıyla kurulmuştur. Merkezimizde Özel Kuvvetler tim personeline, tim sıhhiye uzmanlarına, muharip ve operasyonel sıhhiye personeline ve müşterek eğitimler kapsamında yabancı ülke personeline muharebe alanlarında yaralıya sıhhi müdahale eğitimleri verilmektedir." 

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 14

Burada verilen eğitimlerde amacın muharebe sahasında gerçekleştirilen yaralanmalarda zayiatları en aza indirerek personele verilen görevin başarıyla yerine getirilmesini sağlamak olduğuna vurgu yapan bordo bereli personel, "Timlerimizde görev alan sıhhiye uzmanlarının birincil görevi muharip personel olarak timle birlikte görev almaktır. Aynı zamanda tim personeli veya müşterek görev kuvvetlerinde bulunan personelin hastalanması veya yaralanması durumunda gerekli tıbbi ve ilk müdahaleyi sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 15

Bordo Bereli'ler, sınır ötesinde birçok bilinmeyen operasyonda görev almış bir birlik ve  personel kimlikleri de gizli.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 16

TSK bağlısı kuvvetlerden gönüllü olarak birliğe katılan personel, zorlu eğitimi başından kabul etmiş oluyor. Başarısız olanlar birliğine geri dönüyor.  Başarı oranı yüksek olmamasına rağmen, seçkin birlikte görev almak isteyen TSK personelleri,  zorlu eğitim sırasında verilen görevleri yapmaya çalışıyor.  46 haftalık eğitim süresinin bütün aşamaları, psikolojik ve fiziki dayanıklık istiyor. Birliğe girmek isteyen ağır eğitimi başarılı bitirmek zorunda ve her aşamada testleri geçmeli.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 17

Bordo Bereli timleri, 2'si subay 12 elemandan oluşuyor. Timde 4 uzman nişancı, 2 tanksavar kullanıcı,  insansız hava araçları ve hava operasyonlarında hedef işaretleyen iki ateş destek personeli ve özel eğitimli iki sağlık uzmanı bulunuyor. Timde bütün elemanlar, silah kullanma ve operasyonun konusunda birbirini destekler nitelikte. Yani sağlık elemanı da operasyonda tam destek veriyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 18

Özel Kuvvetler, sınır ötesi operasyon, ileri hatta ve düşman ötesinde operasyon ağırlıklı olmak üzere, keşif istihbarat, hassas temas için yönlendirme, hedef işaretleme ve personel kurtarma görevlerini yapıyor. Tim elemanları, gerektiğinde düşman yakınlarına metrelerce yaklaşarak, hava operasyonlarına lazerle hedef işaretlemesi yapacak kadar tehlikeli  görevleri yerine getirebiliyor. Bu tür hedef işaretlemelerde, hava harekatı ve İHA operasyonuna destek verildiği için birkaç metrelik sapmalar bile hem tim elemanı hem de operasyon başarısı için kritik öneme sahip. Eğitim de operasyon da hata kabul etmiyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 19
"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 20
"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 21

Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.

"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 22
"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 23
"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 24
"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri! - 25
DAHA FAZLA GÖSTER