"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri!

Timde yer alan tüm personel silah kullanımı, yakın dövüş, paraşüt, dalgıçlık gibi bir çok operasyonel faaliyet konusunda uzman seviyesinde özel donanım ve birikime sahip oluyor.

Bordo bereliler her türlü iklim ve arazi şartlarında icra ettiği direkt görev ve özel keşif harekatlarıyla derin harekatın önemli bir unsuru olma özelliği taşıyor.