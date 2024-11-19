"Bordo bereliler"in hayat kurtaran eğitimleri!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) en seçkin birliği olan ve halk arasında "bordo bereliler" olarak bilinen Özel Kuvvetler Komutanlığı personelinin aldığı özel sağlık eğitimi tanıtıldı. "Paramedik" eğitimi sayesinde tim elemanları, çatışma ve operaspon sırasında hayat kurtarıyor. Sağlık elemanları, Özel Kuvvetler Komutanlığı'na gönüllülük esasına göre başvuran astsubay ve uzman erbaşlardan niteliklerine göre seçiliyor.
Doğrudan Genelkurmay Başkanlığına bağlı olarak teşkil edilen Özel Kuvvetler Komutanlığı, "Durum ve şartlar ne olursa olsun teslim ve esarete düşmek düşünülemez, şahadet esastır." düsturuyla yüksek riskli ve gizli operasyonların yürütülmesini sağlıyor.