Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu
Trabzonlu besici Ramazan Aysoy (28), beslediği 2 bin 300 koçu yaylaya otlatmaya çıkardığında diğer koçlardan ayırt etmek için, alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Aysoy’un boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadığı, bordo-mavi boynuzlu koçlar, satış için getirildikleri Bursa’daki hayvan pazarının gözdesi oldu.
Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 yıldır besicilik yapan Ramazan Aysoy, beslediği 2 bin 300 koçu, diğerlerinden ayırt etmek için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi.