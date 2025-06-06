Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu

"FANATİKLİĞİMİ KOÇLARIMA YANSITTIM"

Kurbanlıklarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Aysoy, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaylada gezerken, 2 bin 300 koçumu fark etmek için böyle bir yöntem denedim. Böylelikle hem onları tanıyorum hem de fanatiği olduğum Trabzonspor sevgimi her yerde yaşıyorum.