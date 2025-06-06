Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu

Trabzonlu besici Ramazan Aysoy (28), beslediği 2 bin 300 koçu yaylaya otlatmaya çıkardığında diğer koçlardan ayırt etmek için, alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi. Aysoy’un boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadığı, bordo-mavi boynuzlu koçlar, satış için getirildikleri Bursa’daki hayvan pazarının gözdesi oldu.

Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu - 1

Trabzon'un Sürmene ilçesinde 15 yıldır besicilik yapan Ramazan Aysoy, beslediği 2 bin 300 koçu, diğerlerinden ayırt etmek için alışılmışın dışında bir yöntem geliştirdi.


TÜRKİYE HABERLERİ

Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu - 2

Aysoy, beslediği koçların boynuzlarını fanatiği olduğu Trabzonspor'un renklerine boyadı.

Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu - 3

Bordo-mavi boynuzlu koçlarla, Kurban Bayramı için bin 130 kilometre katedip Bursa'ya gelen besicinin, fiyatları 17 ile 30 bin lira arasında değişen kurbanlıkları, hayvan pazarının gözdesi oldu.

Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu - 4

Hayvan pazarına renk katan bordo-mavi boynuzlu koçları görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu - 5

"FANATİKLİĞİMİ KOÇLARIMA YANSITTIM"

Kurbanlıklarına gösterilen ilgiden memnun olduğunu söyleyen Aysoy, “15 yıldır bu işi yapıyorum. Yaylada gezerken, 2 bin 300 koçumu fark etmek için böyle bir yöntem denedim. Böylelikle hem onları tanıyorum hem de fanatiği olduğum Trabzonspor sevgimi her yerde yaşıyorum.

Bordo-mavi boynuzlu koçlar kurban pazarının gözdesi oldu - 6

Fanatikliğimi koçlarıma yansıttım. Gören herkes çok şaşırıyor. Koçlarımı, Kurban Bayramı için Bursa'ya getirdim. Fiyatlar biraz yüksek, bizim için de zor vatandaşlar için de zor bir durumdayız” dedi.

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