Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları

BORNOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bornova Belediyesi Başkanı Mustafa İduğ Kimdir?



1962 yılında, Bornova’da doğan Mustafa İduğ, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1980 yılında otomotiv sektörü ile iş yaşamına atıldı. İş hayatı ile birlikte eğitimine de devam etti. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Yaşar Üniversitesi’nden aldı. ‘Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması’ üzerine yaptığı çalışmalarla yönetim ve organizasyon alanında çeşitli akademik yayınlara imza attı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumunda önemli görevler üstlendi.

İyi derecede Almanca, akademik seviyede İngilizce ve orta düzeyde Yunanca bilen Dr. Mustafa İduğ, evli ve iki çocuk babasıdır.