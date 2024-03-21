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Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları

Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye Başkanı kimdir? Bornova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bornova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bornova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları..

Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları - 1

BORNOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bornova Belediyesini 152.843 alınan oy ve %57.56 oy oranı ile CHP adayı Mustafa İduğ kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP MUSTAFA İDUĞ 152.843 %57.56
  • AK PARTİ REŞAT GENÇTÜRK 101.656 %38.28
  • SAADET İBRAHİM ORAKÇI 3.402 %1.28
  • DSP SEDAT ANAVATAN 2.340 %0.88
  • BBP MEHMET YALÇIN EMRE 1.745 %0.66
  • TKP CENK KAVUT 1.386 %0.52
  • DP BERKANT İNCEKARA 1.091 %0.41
  • VATAN PARTİSİ CENGİZ ÇAKIR 750 %0.28
  • BTP ADEM ÖZTÜRK 342 %0.13

TÜRKİYE HABERLERİ

Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları - 2

BORNOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bornova Belediyesi Başkanı Mustafa İduğ Kimdir?


1962 yılında, Bornova’da doğan Mustafa İduğ, Bornova Suphi Koyuncuoğlu Lisesi’nden mezun olduktan sonra, 1980 yılında otomotiv sektörü ile iş yaşamına atıldı. İş hayatı ile birlikte eğitimine de devam etti. Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini ise Yaşar Üniversitesi’nden aldı. ‘Aile Şirketlerinin Kurumsallaşması’ üzerine yaptığı çalışmalarla yönetim ve organizasyon alanında çeşitli akademik yayınlara imza attı.

Çok sayıda sivil toplum kuruluşu ve kamu kurumunda önemli görevler üstlendi. 

İyi derecede Almanca, akademik seviyede İngilizce ve orta düzeyde Yunanca bilen Dr. Mustafa İduğ, evli ve iki çocuk babasıdır.

Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları - 3

BORNOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • ÖMER EŞKİ
  • CEVDET ÇAYIR
  • FURKAN UYSAL
  • UĞUR URAY
  • MEHMET ALİ ARTUNCA
  • BERK ALBAYRAK
  • SERAP İLTER
  • ÖMER KARASU
  • SAKİ GÖK
  • MEHMET DÜŞÜNCELİ
  • BELGİN ÇİÇEKSEVER
  • BİRSEN ADEKA
  • ADEM ÖZTÜRK
  • İSMAİL HAKKI ŞİMŞEK
  • VEDAT AKİZ
  • HASAN CANYILDIRAN
  • BİLAL YILMAZ
  • OSMAN KOCATÜRK
  • EMİR ALKIN TUNCAY
  • BARAN KÖSEOĞLU
  • MUHAMMET YILMAZ
  • HASAN CEYLAN
  • ZUHAL OF
Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları - 4

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