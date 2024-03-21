Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye başkanı kimdir? Bornova Belediye başkan adayları
Bornova Belediyesi hangi partide? Bornova Belediye Başkanı kimdir? Bornova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında İzmir Bornova Belediyesini hangi parti kazandı ve İzmir Bornova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 İzmir Bornova yerel seçim sonuçları..
BORNOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde İzmir Bornova Belediyesini 152.843 alınan oy ve %57.56 oy oranı ile CHP adayı Mustafa İduğ kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP MUSTAFA İDUĞ 152.843 %57.56
- AK PARTİ REŞAT GENÇTÜRK 101.656 %38.28
- SAADET İBRAHİM ORAKÇI 3.402 %1.28
- DSP SEDAT ANAVATAN 2.340 %0.88
- BBP MEHMET YALÇIN EMRE 1.745 %0.66
- TKP CENK KAVUT 1.386 %0.52
- DP BERKANT İNCEKARA 1.091 %0.41
- VATAN PARTİSİ CENGİZ ÇAKIR 750 %0.28
- BTP ADEM ÖZTÜRK 342 %0.13