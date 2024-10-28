Borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)

28 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı arefesi olması nedeniyle borsaların bugün açık olup olmadığı, binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim'de borsada işlem yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)

Borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri) - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle borsanın 28 Ekim'de açık mı yoksa yarım gün mü çalışacağı merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul'da, 24 Ekim tarihinde yapılan işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki, borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)

TÜRKİYE HABERLERİ

Borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri) - 2

BORSA 28 EKİM'DE AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık olacak ve sonrasında 1,5 günlük tatile girecek.

Buna göre; 28 Ekim'de borsa saat 12.40'a kadar açık olacak ve 12.40'tan sonra 30 Ekim Çarşamba işlem saatine kadar yeni bir işlem yapılamayacak.

Borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri) - 3

TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Pay piyasasında, 24 Ekim tarihli işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü, 25 Ekim Cuma ve 28 Ekim pazartesi günkü işlemlerin takası ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

28 Ekim Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başlayacak ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatlerinde gerçekleştirilecek.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapılacak.

Borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri) - 4

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) 28 Ekim Pazartesi işlemler saat 09.30'da başlayacak ve seans, pay, endeks ve diğer sözleşmeler saat 12.40'ta sonlanacak. Pazartesi günü endeks vadeli kontratta akşam seansı da yapılmayacak.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler, saat 11.30'a kadar yapılacak.

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