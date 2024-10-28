Borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)
28 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı arefesi olması nedeniyle borsaların bugün açık olup olmadığı, binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle, 28 Ekim'de borsada işlem yapılıp yapılmayacağı araştırılıyor. Peki, borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle borsanın 28 Ekim'de açık mı yoksa yarım gün mü çalışacağı merak edilmeye başladı. Borsa İstanbul'da, 24 Ekim tarihinde yapılan işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki, borsa 28 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek? Borsa İstanbul yarın çalışıyor mu? (2024 borsa çalışma günleri)