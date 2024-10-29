Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek? (2024 borsa çalışma günleri)
29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk nedeniyle borsaların bugün açık olup olmadığı, binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek?
29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle borsanın çalışma mesaisi tekrar gündeme geldi. Borsa İstanbul'da, 24 Ekim tarihinde yapılan işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki, borsa 29 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek