Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek? (2024 borsa çalışma günleri)

29 Ekim'in Cumhuriyet Bayramı'nın bu yıl salı gününe denk nedeniyle borsaların bugün açık olup olmadığı, binlerce yatırımcı tarafından merak ediliyor. Peki, Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek?

Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek? (2024 borsa çalışma günleri) - 1

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı resmi tatili nedeniyle borsanın çalışma mesaisi tekrar gündeme geldi. Borsa İstanbul'da, 24 Ekim tarihinde yapılan işlemlerin takası, 29 Ekim Salı gününün Cumhuriyet Bayramı tatili olması nedeniyle 30 Ekim Çarşamba günü gerçekleştirilecek. Peki, borsa 29 Ekim'de (bugün) açık mı, kaça kadar işlem görecek

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Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek? (2024 borsa çalışma günleri) - 2

BORSA 29 EKİM'DE AÇIK MI?

Resmi tatil nedeniyle Borsa İstanbul'da takas işlemlerinin tarihinde değişiklik olacak.

Borsa İstanbul pay piyasası, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle 28 Ekim Pazartesi günü saat 12.40'a kadar açık kaldı, 29 Ekim'de ise tüm gün kapalı olacak. 

28 Ekim'de borsa saat 12.40'a kadar açık kaldı. 2.40'tan sonra 30 Ekim Çarşamba işlem saatine kadar yeni bir işlem yapılamayacak.

Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek? (2024 borsa çalışma günleri) - 3

TAKAS İŞLEMLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?

Pay piyasasında, 24 Ekim tarihli işlemlerin takası 30 Ekim Çarşamba günü, 25 Ekim Cuma ve 28 Ekim pazartesi günkü işlemlerin takası ise 31 Ekim Perşembe günü yapılacak.

28 Ekim Pazartesi günü, tatil öncesinde Pay Piyasaları saat 09.40'ta açılış seansı ile güne başladı ve sürekli müzayede işlemleri 10.00 ila 12.30 saatlerinde gerçekleştirildi.

Kapanış seansı, emir toplama ve kapanış fiyatından işlemler ise saat 12.30 ile 12.40 arasında yapıldı.

Borsa bugün (29 Ekim) açık mı? Borsa İstanbul ne zaman işlem görecek? (2024 borsa çalışma günleri) - 4

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda ise (VİOP) 28 Ekim Pazartesi işlemler saat 09.30'da başladı ve seans, pay, endeks ve diğer sözleşmeler saat 12.40'ta sonlandırıldı. Pazartesi günü endeks vadeli kontratta akşam seansı da yapılmadı.

Borçlanma Araçları Piyasası'nda ise 28 Ekim Pazartesi günü hem aynı gün hem ileri valörlü işlemler, saat 11.30'a kadar yapıldı.

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