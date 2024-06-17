Borsa İstanbul açılış tarihi: Borsa ne zaman açılacak?

Kurban Bayramı tatili devam ederken yatırımcıların gündeminde Borsa çalışmaları var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta ile beraber hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşlarının tatil tarihleri belli olmuştu. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...