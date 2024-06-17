Borsa İstanbul açılış tarihi: Borsa ne zaman açılacak?
Kurban Bayramı tatilinde sona yaklaşılırken, Borsa İstanbul'un çalışma takvimi de yatırımcılar tarafından araştırılıyor. Bu hafta Kurban Bayramı tatili nedeniyle yurt içi piyasaların kapalı olacağını aktaran analistler, yurt dışı piyasalardaki göstergelerin takip edileceğine dikkatleri çekti. Peki, Borsa bayramdan sonra ne zaman açılacak?
Kurban Bayramı tatili devam ederken yatırımcıların gündeminde Borsa çalışmaları var. Borsa İstanbul'da hisse senedi alıp satan yatırımcılar, Kurban Bayramı tarihlerinde borsanın açık olup olmadığını dair araştırmalarına, yeni hafta ile beraber hız verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kararıyla Kurban Bayramı haftasında 9 gün idari izin verilmesiyle memurlar ve kamu kuruluşlarının tatil tarihleri belli olmuştu. İşte, Borsa İstanbul açılış tarihi...