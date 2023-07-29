Boş çiftlikte 16 köpek ölüme terk edildi

Hayvanların bu şekilde bırakılmasına tepki gösteren Demir, şu ifadeleri kullandı:

"Bu masum hayvanlar kirli ticarete dahil ediliyor ve en çok zarar görenler onlar. Baktığınızda her biri cins hayvanlar. Hiçbiri kendi normal doğal yolla üreyecek hayvanlar değiller. HEPAD olarak amacımız mağdur olan hayvanlara yuva bulabilmek, onların satılmadan insanlara güven ve sevgi karşılığında verilmesini sağlamak. Tüm çalışmalarımızı bu yönde gerçekleştiriyoruz. Zaten çoğunda viral hastalık var, uyuz vesaire deri hastalıkları var. Tedavilerinin ardından sahiplendirilecekler. 16 köpek geldi, bir kısmı bizim burada bir kısmı da tedavide kliniklerde."