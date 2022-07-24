Boşaltılmak istenen çöp evde 1 yıldır odaya kilitli çocuk baygın bulundu.

'7 AYDIR ELEKTRİK VE SUSUZ YAŞIYORLARDI'

Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Batuhan Arısoy, şunları söyledi:



“Yaklaşık 7 aydır evde elektrik ve susuz yaşıyorlardı. Biz davayı açtıktan sonra apartman sakinlerinden ve çevreden sürekli bize şikayette bulunuyorlardı. Hani ev çok kokuyor. Bir an önce mahkemeden kararı alın gelin, diye. Çünkü yaşanılacak gibi değildi. Bırakın evi, komple binayı koku sarmıştı. Biz de bunun için mahkemeye bildirdik. Bu durumlardan dolayı hızlı bir şekilde tahliye kararı aldık. Tahliye kararı aldık fakat kapıyı açtıktan sonra böyle bir manzarayla karşılaştık.”