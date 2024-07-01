Boşanma aşamasındaki eşi kabusu oldu! Eşyaları demir sopayla kırdı, "Evi hallettim, sıra onlarda" demiş

Yıllardır maruz kaldığı hakaret ve şiddetten bıktığını dile getiren Fadime D., "Daha önce de çok kez boşanmak istedim, hep araya girdiler. Dayak ve küfürlere rağmen idare ediyordum. İşin içine silah girince korkmaya başladım. Küçük oğluma, 'Annenizin 3-5 günü kaldı. Ya ben cezaevine gireceğim ya da siz bu evden gideceksiniz' diyordu. Bir akşam eve silah getirip, koltuğun üzerine koymuş. Görmezden gelip, namaz kılmak için diğer odaya gittim. Silahı doldurup, boşaltarak gözdağı veriyordu. O gün polisi aradım, bir gece nezarethanede kalıp, geri döndü. Sonra uzaklaştırma kararı aldırıp, boşanma davası açtım" dedi.