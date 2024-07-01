Boşanma aşamasındaki eşi kabusu oldu! Eşyaları demir sopayla kırdı, "Evi hallettim, sıra onlarda" demiş
Adana'da psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı 25 yıllık eşi Fadime D.'nin (44) boşanma davası açması üzerine Ali D. (47), uzaklaştırma kararına rağmen eve giderek demir çubukla tüm eşyaları kırıp, tehditte bulundu. Eve silahla gelmesinden sonra boşanma kararı aldığını belirten Fadime D., "Taksitlerini yeni bitirdiğim 2 televizyon, 2 buzdolabı, ankastre set, mutfak dolapları, güneş enerjisi, oğlumun bilgisayarını demir sopayla kırıp, dökmüş. Komşular müdahale edemesin diye dış kapıyı da kilitlemiş. Sonra dışarı çıkıp, 'Evi hallettim, sıra onlarda' demiş. Bu korkuyla yaşamaktan bıktım, beni kurtarın" dedi.
Seyhan ilçesi Akkapı Mahallesi'nde yaşayan Fadime D., 25 yıl önce Ali D. ile kaçarak evlendi. Fadime D., iddiaya göre, evliliğinin ilk gününden itibaren eşinin psikolojik ve fiziksel şiddetine maruz kaldı. Ailesiyle arası açıldığı için evine dönemeyen Fadime D., 2001 yılında eşinden boşanmak istedi ancak hamile olduğunu öğrendi.