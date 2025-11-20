Boşanma aşamasındaki eşine saldırdı! Otele gizlice girdi, elinde bıçakla odayı bastı
20.11.2025 10:33
DHA
İstanbul'da Rüstem Ç. isimli bir adam, boşanma aşamasındaki eşi ile arkadaşına otelde bıçakla saldırdı. Olayda Nimet Ç. ile Mehmet U. yaralanırken, saldırgan tutuklandı.
Kadın şiddet haberlerine bir yenisi daha eklendi.
Olay bu kez İstanbul'un Kağıthane ilçesinde yaşandı.
Rüstem Ç. isimli adam, boşanma aşamasındaki eşi Nimet Ç. ile arkadaşı Mehmet U.'ya bir otelde bıçakla saldırdı.
Olay 18 Kasım Salı günü yaşandı. İddiaya göre beş çocuk annesi Nimet Ç., 30 yıldır evli olduğu eşi Rüstem Ç. ile yaşadığı evden 27 Eylül'de ayrıldı.
Bu süreçte eşine ulaşamayan Rüstem Ç., bulunması için bir televizyona programına katıldı.
Eşinin İzmir'de olduğunun ortaya çıkması üzerine Nimet Ç. ve oğlunun arkadaşı olan Mehmet U., iki gün önce bir televizyon programında canlı yayına katıldı.
Programın ardından Nimet Ç. ve Mehmet U. Kağıthane'de kaldıkları otele giriş yaptı.
OTELE GİZLİCE GİRDİ
Akşam saatlerinde Rüstem Ç., boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşiyle Mehmet U.'nun kaldığı otele gizlice girdi.
İkilinin kaldıkları kata çıkan Rüstem Ç., elinde bıçakla önce eşine saldırdı, ardından Mehmet U.'yu bıçakladı.
Olay sırasında otelde bulunan bir kişi de Rüstem Ç.'ye elindeki süpürgeyle vurarak saldırganı durdurmaya çalıştı.
HAYATİ TEHLİKELERİ YOK
Olayın ardından ihbar üzerine otele polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Mehmet U. ve Nimet Ç., ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mehmet U.'nun hayati tehlikesinin olmadığı, Nimet Ç.'nin ise bileğinden yaralandığı öğrenildi.
Polis tarafından gözaltına alınan Rüstem Ç. çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.
İKİSİNİN DE SUÇ KAYDI VAR
Tutuklanan Rüstem Ç.'nin poliste, kötü muamele ve taksirle yaralama suçlarından Mehmet U.'nun ise evden hırsızlık, açıktan hırsızlık, motosiklet hırsızlığı, resmi belgeyi bozmak, uyuşturucu madde kullanmak, iş yeri ve kurumdan hırsızlık ve parada sahtecilik suçlarından 13 kaydı olduğu ortaya çıktı.