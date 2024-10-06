Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde dövdü
İstanbul Silivri'de boşanma aşamasındaki eşiyle buluşan kadın, çocuğunun yanında tekme tokat dövüldü. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaçan saldırgan koca aranıyor.
İstanbul'da Simge Karakiraz (26), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) Silivri ilçesi Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta 2 Ekim Çarşamba günü konuşmak için buluştu. Kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından dövüldü.