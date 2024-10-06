Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde dövdü

İstanbul Silivri'de boşanma aşamasındaki eşiyle buluşan kadın, çocuğunun yanında tekme tokat dövüldü. Çevredekiler o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Kaçan saldırgan koca aranıyor.

Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde dövdü - 1

İstanbul'da Simge Karakiraz (26), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) Silivri ilçesi Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta 2 Ekim Çarşamba günü konuşmak için buluştu. Kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından dövüldü.

TÜRKİYE HABERLERİ

Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde dövdü - 2

Kızının bağırışlarına aldırış etmeyen saldırgan, eşini tokat tekme dövdü. Yaşanan o anları çevredekiler cep telefonu kameralarıyla kaydetti.

Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde dövdü - 3

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olay sonrası karakola giderek şikayetçi olan Simge Karakiraz, polis eşliğinde Silivri Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken polis ekiplerinin saldırgan Birkan Karakiraz'ı yakalamaya yönelik çalışmaları sürüyor.

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