Boşanma aşamasındaki eşini, çocuğunun gözü önünde dövdü

İstanbul'da Simge Karakiraz (26), iddiaya göre boşanma aşamasındaki eşi Birkan Karakiraz'la (27) Silivri ilçesi Fatih Mahallesi Leyla Sokak'ta 2 Ekim Çarşamba günü konuşmak için buluştu. Kızı S.G. ile buluşmaya giden Simge Karakiraz, uzaklaştırma kararı aldırdığı eşi tarafından dövüldü.