Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı
11.02.2026 12:48
İHA
Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşini sokak ortasında silahla öldüren Uğur Zan, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
Olay, 16 Mayıs'ta İsmetpaşa mahallesi, İzmir caddesinde yaşandı. Uğur Zan, boşanma aşamasındaki Zeynep Zan'ın önünü kesti. Çift arasında tartışma çıktı ve Uğur Zan, yanında getirdiği tabancayla eşine tek el ateş etti. Başından vurulan Zeynep Zan'ın, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede hayatını kaybettiği belirlendi. Zan'ın cansız bedeni, savcı ve polisin olay yerindeki incelemelerinin ardından Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Otomobiliyle kaçan Uğur Zan ise polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
KARAR VERİLDİ
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Zan, çıkarıldığı mahkemece “kasten öldürme” suçundan tutuklandı. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı'nın yürüttüğü soruşturmanın ardından Uğur Zan hakkında "Eşe Karşı Tasarlayarak Kasten Öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı.
Çanakkale 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada karar durulması görüldü. Uğur Zan, indirim uygulanmadan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.
"EN AĞIR YAPTIRIM ŞEKLİ"
Alınan karar sonrasında açıklama yapan avukat, Zeynep Zan'ın eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü sebebiyle boşanmak istediğini söyledi. Birçok kez uzaklaştırma kararı alan Zan için avukat, “canını kurtaramadı” dedi. Uğur Zan'ın aldığı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası için, “Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır yaptırım şekli” olduğunu söyleyen avukat, "Kadın cinayetlerinin son bulmasını da en büyük temennimizdir" diye ekledi.