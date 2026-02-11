Boşanma aşamasındaki eşini öldürdü, ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırıldı

Alınan karar sonrasında açıklama yapan avukat, Zeynep Zan'ın eşinden psikolojik ve fiziksel şiddet gördüğü sebebiyle boşanmak istediğini söyledi. Birçok kez uzaklaştırma kararı alan Zan için avukat, “canını kurtaramadı” dedi. Uğur Zan'ın aldığı indirimsiz ağırlaştırılmış müebbet cezası için, “Türk Ceza Kanunu'nda yer alan en ağır yaptırım şekli” olduğunu söyleyen avukat, "Kadın cinayetlerinin son bulmasını da en büyük temennimizdir" diye ekledi.