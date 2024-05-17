Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada
Bosna- Hersek'te ilk ve orta dereceli okullarda seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 binden fazla çocuk "Tercihim Türkçe" şenliğinde bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Zenitsa şehrinde düzenlenen ve Türkiye'nin yurt dışındaki "en büyük etkinliği" olarak nitelenen şenliği NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe izledi.
Türkiye'nin eğitim ve kültür diplomasisi alanında öncü kurumlarından Yunus Emre Enstitüsü Türk dilini, kültür ve sanatıyla tarihini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.