Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada

Bosna- Hersek'te ilk ve orta dereceli okullarda seçmeli ders olarak Türkçe öğrenen 6 binden fazla çocuk "Tercihim Türkçe" şenliğinde bir araya geldi. Yunus Emre Enstitüsü tarafından Zenitsa şehrinde düzenlenen ve Türkiye'nin yurt dışındaki "en büyük etkinliği" olarak nitelenen şenliği NTV Dış Haberler Müdürü Ahmet Yeşiltepe izledi.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 1

Türkiye'nin eğitim ve kültür diplomasisi alanında öncü kurumlarından Yunus Emre Enstitüsü Türk dilini, kültür ve sanatıyla tarihini dünyaya tanıtmaya devam ediyor.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 2

Enstitünün gururla sürdürdüğü projelerinden biri bu yıl 11 yaşında.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 3

Bosna-Hersek'te Türkçe öğrenen çocuklara yönelik şenlik yine yoğun ilgi ve büyük coşkuyla gerçekleşti.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 4

İlk ve orta dereceli okulların müfredatında "seçmeli yabancı dil" olan Türkçe'yi tercih eden çocuklar Yunus Emre Enstitüsü'nün düzenlediği "Tercihim Türkçe" şenliğinde biraraya geldi.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 5

6 binden fazla Bosnalı çocuk Türk bayraklarıyla ve yürekleriyle Zenica şehrinin spor salonunu adeta gelincik tarlasına çevirdi.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 6

Yaşanan coşkuyu o mekanda tecrübe etmek, izleyene elbette farklı duygular yaşatıyor.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 7

Türkiye ve Türkçe sevgisinin bir başka ülkenin çocuklarında böylesine derin kök salıyor olması geleceğe dair umutlarımızı güçlendiriyor.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 8

Yunus Emre Enstitüsü'nün yurtdışındaki ilk merkezlerinden olan Saraybosna, kurumsal hafızanın temellerinin atıldığı yer.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 9

Enstitü 65 ülkede 85 merkeziyle yılda toplam 1500 civarında kültür-sanat faaliyeti gerçekleştiriyor.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 10

Türk dili ve kültürünün zenginliğini dünyaya tanıtırken, ayrıca Bosna-Hersek'te olduğu gibi çocuklarla "iki ülke arasında ortak bir gelecek" inşasının da temellerini atıyor.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 11

Bosna-Hersek'teki çocuk şenliği renkli görüntülere sahne oldu.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 12

Okullarındaki Türkçe dersinde başarılı olan öğrenciler Barış Manço, Sezen Aksu, İbrahim Tatlıses şarkılarını seslendirdi, "Memleketim" şarkısını hep bir ağızdan söyledi.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 13

Türkiye'den gelen çocukların sunduğu halk oyunları da büyük beğeni topladı.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 14

Yunus Emre Enstitüsü'nün Bosna-Hersek'te düzenlediği "Tercihim Türkçe" şenliği ülkenin sevilen şarkıcılarından Dzejla Ramovic'in konseriyle sona erdi.

Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 15
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 16
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 17
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 18
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 19
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 20
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 21
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 22
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 23
Bosna- Hersek'te "Tercihim Türkçe" şenliği: Binlerce çocuk bir arada - 24
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