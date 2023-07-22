Bostancı'da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi
Bostancı'da polis noktasından kaçan bir sürücünün çarparak ölümüne neden olduğu bisikletli 51 yaşındaki Doğanay Güzelgün için arkadaşları ve bisiklet severler tarafından anma sürüşü gerçekleştirildi. Kazanın meydana geldiği yerde başlayan etkinliğe kollarındaki siyah bantlarla yüzlerce bisiklet sürücüsü katıldı. Olaydan sonra kaçan otomobil sürücüsü Temel Ünlü'nün yakalanması için çalışmalar sürüyor.
Bostancı'da geçen salı günü polis kontrol noktasından kaçan bir sürücü bisikletiyle seyir halindeki Doğanay Güzelgün'e çarparak ölümüne neden olmuştu.