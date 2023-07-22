Bostancı'da yüzlerce bisikletli ölen arkadaşları için pedal çevirdi

Eyleme katılan Cansu Sarıdoğan ise, "Burada bisiklet severler olarak Doğanay beyin vefatını anmak ve bir farkındalık yaratmak amacıyla toplandık. Ben de koluma taktığım siyah bandımla anmaya katıldım. Başka buna benzer kazaların yaşanmaması için" dedi. Bisikletiyle konvoya katılan Koray Al ise, "18 Temmuz günü elim bir şekilde, cani bir katil tarafından katledilen arkadaşımız Doğanay Güzelgün'ü anmak, onun anısını yaşatmak ve toplumsal bir farkındalık yaratmak için diğer bisikletçi arkadaşlarımızla bir araya geldik. Amacımız daha güvenli şekilde evlerine ve ailelerine dönmelerini sağlamak. Ailesi çok zor zamanlar yaşıyor. Katili hala bulunamadı." diye konuştu.