BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

BOTAŞ personel alımı ilanı paylaştı. Yapılan açıklamaya göre, farklı branşlarda 261 personel, BOTAŞ bünyesinde istihdam edilecek. Peki, BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? - 1

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ), çeşitli pozisyonlarda istihdam edilmek üzere sözlü sınavla 261 personel alacak. 

Başvurular İŞKUR üzerinden olacak. Adaylar başvurularını 16-20 Ocak 2023 tarihleri arasında İŞKUR üzerinden yapacaktır. Başvuru koşulları başvurunun başlayacağı tarihte yayımlanacak.

BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? - 2

GENEL HÜKÜMLER

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.

2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.

4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.

5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir..

BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? - 3
BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? - 4
BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak? - 5

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