BOTAŞ 261 personel alımı yapacak: BOTAŞ personel alımı için başvurular ne zaman başlayacak?

GENEL HÜKÜMLER

1-İŞKUR’da ilan edilen işgücü talebinde belirtilen son başvuru tarihi itibarıyla adayların belirtilen okul bölümlerinden mezun olmaları gerekmektedir.



2- İŞKUR’da bildirilen nihai listede yer alacak adaylara evrak teslim ve sözlü sınav tarihi www.botas.gov.tr adresinde duyurulacak olup ayrıca tebligat yapılmayacaktır.



3- İşe başlatılan işçilerin deneme süresi 30 gündür.



4- İşe başlayan işçiler, 3 yıl boyunca nakil isteğinde bulunamayacaktır.



5- İlana müracaat edecek adayların ilan tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış olmaları gerekmektedir..