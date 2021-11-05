Boy sınırı altında avlanan çinekopun nesli tehlikede

İstavrit ve mezgit ile sezonu açan balıkçılar, lüfer de avlamaya başladı. Karadeniz'de avlanan lüfer hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Lüferin küçüğü olarak bilinen, henüz yumurta vermemiş ve avlanması yasak olan çinekop ise adı yazılmadan tezgahlardaki yerini aldı.