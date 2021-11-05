Boy sınırı altında avlanan çinekopun nesli tehlikede

Haberler - DHA 05.11.2021 - 11:53
İstavrit ve mezgit ile sezonu açan balıkçılar, lüfer de avlamaya başladı. Karadeniz'de avlanan lüfer hem balıkçıların hem de tüketicilerin yüzünü güldürdü. Lüferin küçüğü olarak bilinen, henüz yumurta vermemiş ve avlanması yasak olan çinekop ise adı yazılmadan tezgahlardaki yerini aldı.
Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Avlama Teknolojisi Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Osman Samsun, çinekopun tüketilmemesi gerektiğini söyledi.
Lüferin boy sınırı altında avlanması ile neslinin tehlike altına girebileceğini belirten Prof. Dr. Samsun "Bilim insanları olarak lüferin küçüğüne çinekop, biraz daha büyüdüğüne sarıkanat, sarıkanadın büyüğüne lüfer ve 2-3 kilograma ulaşabilene de kofana diyoruz. Lüfer bollaştı ama çinekop olarak piyasada satılan küçük lüfer balıklarının tüketilmesi, bilim insanlarını mutlu etmiyor" dedi.
Çinekopun uzun olduğuna dikkat çeken Prof. Dr. Samsun "Lüferin yavrusu olan, çinekop adı altında satılan küçük balıklar var. Fiyatı düşük olduğu için tüketilmek isteniyor. Yasal boyutun altındaki lüfer balıklarını tüketmeyelim. Bilinçli olursak bu türü gelecek nesillere aktarabiliriz. Lüfer balığına getirilen boy sınırlaması konusunda halkımızda bir farkındalık oluştu. Farkındalık sayesinde 1-2 yıl içerisinde bu balıkta bollaşma yaşandı" diye konuştu.