Boynunda iple ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı

Zonguldak'ın Kilimli ilçesinde 3,5 yaşındaki bir çocuk, boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu. Çocuğun annesi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Boynunda iple ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı - 1

Kilimli'de yaşanan korkunç olayda, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu. Olaya ilişkin çocuğun annesi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Belediye Sitesi Mahallesi'ndaki evde dün 3,5 yaşındaki E.M.K'nin boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 yaşındaki anne C.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşi M.K'nin, kız kardeşi C.Ç. (17) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği belirtildi.

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Boynunda iple ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı - 2

M.K. hakkında "reşit olmayanla cinsel ilişki" suçundan geçen yıl mayıs ayında başlatılan soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

E.M.K'nin cenazesi ise Zonguldak Devlet Hastanesi morgundan alınarak Bartın'ın Akman köyüne götürüldü. Burada helallik alınması ve dua edilmesinin ardından çocuğun cenazesi, aile mezarlığına defnedildi.

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