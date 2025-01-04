Boynunda iple ölü bulunan 3,5 yaşındaki çocuğun annesi tutuklandı

Kilimli'de yaşanan korkunç olayda, 3,5 yaşındaki çocuğun boynuna ip dolanmış halde ölü bulundu. Olaya ilişkin çocuğun annesi gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Belediye Sitesi Mahallesi'ndaki evde dün 3,5 yaşındaki E.M.K'nin boynuna ip dolanmış halde ölü bulunmasına ilişkin yürütülen soruşturmada, 24 yaşındaki anne C.K'nin emniyetteki ifadesinde suçunu itiraf ettiği, eşi M.K'nin, kız kardeşi C.Ç. (17) ile ilişkisi olduğunu iddia ettiği belirtildi.