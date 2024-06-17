Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor
Balıkesir’in Erdek ilçesinde tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Hazal Atmaca isimli kadın ağır yaralandı. Atmaca’nın durumu ağır. Saldırının ardından gözaltına alınan Demir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Balıkesir’de Hazal Atmaca isimli kadın, Süleyman Demir isimli kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.
Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çuğra sahilinde meydana geldi.
Sevgili oldukları öğrenilen Hazal Atmaca ile Süleyman Demir arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.Demir, cebinden çıkardığı bıçakla Atmaca’yı boğazından ve karnından bıçakladı.