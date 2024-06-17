Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor

Balıkesir’in Erdek ilçesinde tartıştığı sevgilisi Süleyman Demir tarafından boğazından ve karnından bıçaklanan Hazal Atmaca isimli kadın ağır yaralandı. Atmaca’nın durumu ağır. Saldırının ardından gözaltına alınan Demir ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor - 1

Balıkesir’de Hazal Atmaca isimli kadın, Süleyman Demir isimli kişinin bıçaklı saldırısında ağır yaralandı.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında Çuğra sahilinde meydana geldi.

Sevgili oldukları öğrenilen Hazal Atmaca ile Süleyman Demir arasındaki tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Demir, cebinden çıkardığı bıçakla Atmaca’yı boğazından ve karnından bıçakladı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor - 2

Süleyman Demir saldırının ardından olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor - 3

Müdahalesi yapılan Atmaca, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı.

Atmaca’nın durumunun ağır olduğu bildirildi.
Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor - 4

Olay Yeri İnceleme ekipleri, olayın meydana geldiği sahilde inceleme yaptı.

Kaçan saldırgan yakalandı.

Boynundan ve karnından bıçaklanan Hazal yaşam savaşı veriyor - 5

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Süleyman Demir, çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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