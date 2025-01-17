Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor

Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan kaçan bozayıyı arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Toplam 30 kişiden oluşan ekip tarafından aranan ayı için camilerden de anons yapılarak bölge halkı uyarılıyor. Bölgede yaşayan bir vatandaş, evlerinin çevresinde görülen ayıdan korktukları için dışarı çıkamadıklarını belirterek "Korkudan, elim ayağım dolaşıyor." dedi.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 1

Bursa'da bir ayı, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki elektrikli demir çitin rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından kaçtı.

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Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 2

Olay, geçtiğimiz çarşamba günü sabaha karşı bölgede gezen ayıyı gören sürücülerin ihbarıyla ortaya çıktı.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 3

Kaçtıktan sonra Boğazköy Mahallesi’ndeki bir çöp konteynerinin yanında güvenlik kamerasına yansıyan bozayı için, Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi’nde görevli veteriner hekimler, bakıcılar, Doğa Koruma ve Milli Parklar 2'nci Bölge Müdürlüğü ekipleri ile jandarma timleri seferber oldu.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 4

CAMİLERDEN ANONS YAPILIYOR

Çevre mahallelerde ayak izlerine de rastlanan ayının yakalanması için çalışmalar sürerken, halkın da dikkatli olması ve ayının görüldüğü anda Karacabey Jandarma Komutanlığı'na acil olarak bilgi verilmesi istendi. Camilerden yapılan anonslarla da bölge halkı uyarıldı.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 5

Kaçan bozayıyı arama çalışmaları, dün sabaha kadar sürdü. Barınağından firar eden bozayıyı arama çalışmalarına bu sabahtan itibaren devam edildi.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 6

Bursa'dan özel eğitim alan köpekleriyle gelen Jandarma Doğa Koruma ve Çevre Timi ile Milli Parklar Bölge Müdürlüğü'ne ait toplam 30 kişiden oluşan özel ekipler, Karacabey Longozu'ndaki aramalarını drone kullanarak sürdürüyor.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 7

"KORKUDAN ELİM AYAĞIM DOLAŞIYOR"

Halkı, dikkatli olmaları konusunda uyaran yetkililer, çalışmaların devam edeceğini de açıkladı.

Boğazköy Mahallesi’nden Esma Avcı (60), evlerinin çevresinde görülen ayıdan korktukları için dışarı çıkamadıklarını söyleyerek, "Korkudan, elim ayağım dolaşıyor, komşuya çıkamıyorum. Burası küçük bir yer. Aranan domuz, kedi ve köpek değil. Sıkıntımız var." diye konuştu.

Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor - 8

"Ayılara Özgürlük" projesi kapsamında, para kazanmak için sokaklarda oynatılan ayıların toplanıp, özgürlüklerine kavuşturulmaları amacıyla 1996'da kurulan ve 2011'de açılan Karacabey Ovakorusu Celal Acar Yaban Hayvanları Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi bünyesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'nda, aralarında 7 yavru ayının da bulunduğu 76 bozayı, 11 hektarlık ormanda, doğal ortamlarında yaşamını sürdürüyor.

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