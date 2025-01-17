Bozayı firarda: 30 kişilik ekiple aranıyor
Bursa'nın Karacabey ilçesinde barınaktan kaçan bozayıyı arama çalışmaları ikinci gününde sürüyor. Toplam 30 kişiden oluşan ekip tarafından aranan ayı için camilerden de anons yapılarak bölge halkı uyarılıyor. Bölgede yaşayan bir vatandaş, evlerinin çevresinde görülen ayıdan korktukları için dışarı çıkamadıklarını belirterek "Korkudan, elim ayağım dolaşıyor." dedi.
Bursa'da bir ayı, Karacabey ilçesindeki Ovakorusu Ayı Barınağı'ndaki elektrikli demir çitin rüzgarda devrilen ağaçla tahrip olmasının ardından kaçtı.