Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı

Türkiye'nin gözde tatil merkezlerinden biri olan Bozcaada tatilci akınına uğradı. Adada, bayram boyunca en az 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.

İHA 18.07.2021 - 12:19

Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 1
Türkiye'nin önemli yaz turizm merkezlerinden olan Bozcaada'da bayram tatilinin ikinci günü adım atacak yer kalmadı.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 2
Yoğunluktan mutlu olan esnaf, bazı vatandaşların salgın tedbirlerine uymamasından ise rahatsız.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 3
Feribotların peş peşe geldiği Bozcaada, masmavi denizi, altın sarısı plajları ve yemyeşil üzüm bağları ile Bozcaada her yıl olduğu gibi yine tatilcilerin tercihleri arasında yer aldı.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 4
Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki turizm cenneti Bozcaada'da önceki yılları aratmayan bir yoğunluk yaşandı.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 5
Adada esnafların 2020 fiyat tarifesini uygulaması ise cebini düşünen tatilciler için bulunmaz bir fırsat oldu.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 6
Yaklaşık 4 bin civarında yatak kapasitesine sahip Bozcaada'da günlük kiralanan daire ve bağ evleriyle 15 bin turistin ağırlanması bekleniyor.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 7
Bu sayının bayram tatili boyunca adaya günübirlik ziyaret edecek tatilcilerle 20 binin üzerine çıkması hedefleniyor.
Bozcaada'da adım atacak yer kalmadı - 8
Şu anda kimse dönüşü düşünmese de kelimenin tek anlamıyla çileye dönen araç kuyruklarının kilometrelerce uzaması bekleniyor.

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