Bozcaada'da makilik alanda yangın

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında 4 hektar alan zarar gördü.

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 02.08.2020 - 22:05 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 01:06

Bozcaada'da makilik alanda yangın - 1
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.
Bozcaada'da makilik alanda yangın - 2

Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda, dün saat 21.00 civarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Bozcaada'da makilik alanda yangın - 3

Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.

Bozcaada'da makilik alanda yangın - 4

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istenmiş, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderilmişti.

Bozcaada'da makilik alanda yangın - 5
Bozcaada'da makilik alanda yangın - 6
Bozcaada'da makilik alanda yangın - 7
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