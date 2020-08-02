Bozcaada'da makilik alanda yangın

İHA - Anadolu Ajansı - DHA 02.08.2020 - 22:05 | Son Güncelleme : 03.08.2020 - 01:06
Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda, dün saat 21.00 civarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Soğutma çalışmalarının sürdüğü yangında 4 hektar alanın zarar gördüğü bildirildi.
Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istenmiş, Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderilmişti.