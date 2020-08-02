Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı. Ekipler yangına müdahale ediyor.

Anadolu Ajansı - DHA 02.08.2020 - 22:05

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı - 1
Çanakkale'nin Bozcaada ilçesinde makilik alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.
Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı - 2

Beylik Koyu mevkisindeki makilik alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı - 3

Çevredekilerin durumu fark etmesi üzerine olay yerine Bozcaada Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri gönderildi.

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı - 4

Belediye hoparlörlerinden yapılan anonslarda, ilçede tarımla uğraşan vatandaşlardan su tankerleriyle söndürme çalışmasına destek istendi.

Bozcaada'da makilik alanda yangın çıktı - 5

Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğünce adaya 2 arazöz gönderildi.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için başlattığı çalışma sürüyor.

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER