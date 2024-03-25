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Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye başkanı kimdir? Bozkurt Belediye başkan adayları

Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye Başkanı kimdir? Bozkurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Bozkurt Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Bozkurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Bozkurt yerel seçim sonuçları..

Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye başkanı kimdir? Bozkurt Belediye başkan adayları - 1

BOZKURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Bozkurt Belediyesini 3.857 alınan oy ve 50.64 oy oranı ile CHP adayı Birsen Çelik kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • CHP%50.64
  • AK Parti%47.90
  • DP%0.49
  • DSP%0.33
  • Saadet Partisi%0.24
  • BBP%0.18
  • Diğer%0.22

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye başkanı kimdir? Bozkurt Belediye başkan adayları - 2

BOZKURT BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bozkurt Belediyesi Başkanı Birsen Çelik Kimdir?

1958 Denizli doğumlu. ilk-orta ve lise yi Denizlide bitirdi. 1981 Ankara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu.

Denizli ili Bozkurt ilçesinde 1981 yılından beri Hambat Eczanesi'nde eczacılık yapmakta.

1983 yılından beri CHP ilçe örgütü, Denizli il örgütünde çeşitli görevlerde bulundu. 3 dönem Denizli İl Genel Meclisi üyeliğinde bulundu.

7 sene Denizli Eczacı Odası Yöneticiliği, Türk Eczacıları Birliği Merkez heyetinde çalıştı.

Bozkurt ADD kurucu üyesi. Evli, 2 çocuk annesi.

30 mart 2014 yerel seçimlerinde Bozkurt Belediye Başkanı seçildi.

Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye başkanı kimdir? Bozkurt Belediye başkan adayları - 3

BOZKURT BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • AKİF BAYAR
  • BİRSEN ÇELİK
  • ZAFER KOCAMAN
  • ENES BERK CİN
  • MEHMET ŞENTÜRK
  • SELEN KARTAY
  • AHMET VOLKAN MORAN
  • KEMAL BIYIKLI
  • MEHMET ZEKİ TURAN
  • AYKUT KARAÇAY
  • MUSTAFA ÇAKIR
  • ERTUFAN İLHAN
  • AHMET ATAR
Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye başkanı kimdir? Bozkurt Belediye başkan adayları - 4

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