Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye başkanı kimdir? Bozkurt Belediye başkan adayları
Bozkurt Belediyesi hangi partide? Bozkurt Belediye Başkanı kimdir? Bozkurt Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Denizli Bozkurt Belediyesini hangi parti kazandı ve Denizli Bozkurt Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Denizli Bozkurt yerel seçim sonuçları..
BOZKURT BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Denizli'nin Bozkurt Belediyesini 3.857 alınan oy ve 50.64 oy oranı ile CHP adayı Birsen Çelik kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- CHP%50.64
- AK Parti%47.90
- DP%0.49
- DSP%0.33
- Saadet Partisi%0.24
- BBP%0.18
- Diğer%0.22