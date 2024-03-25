Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları
Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye Başkanı kimdir? Bozova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Bozova Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Bozova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Bozova yerel seçim sonuçları..
BOZOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesini 14.100 alınan oy ve %51.00 oy oranı ile AK Parti adayı Suphi Aksoy kazanmıştır.Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- AK Parti%51.00
- HDP%39.18
- Saadet Partisi%5.54
- CHP%2.26
- İyi Parti%1.45
- BBP%0.33
- Diğer%0.24