Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları

BOZOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bozova Belediyesi Başkanı Suphi Aksoy Kimdir?





1972 yılında Bozova'nın Arıkök Mahallesinde doğan ve lise mezunun olan Aksoy, 2003 yılında Arıkök Muhtarılığı'na 2005 yılında ise Bozova Ziraat Odası Başkanlığı'na seçildi.



Bölgede oluşan kan davalarının son bulması için önemli çalışmalar yapan Aksoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.