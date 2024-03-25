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Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları

Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye Başkanı kimdir? Bozova Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Şanlıurfa Bozova Belediyesini hangi parti kazandı ve Şanlıurfa Bozova Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Şanlıurfa Bozova yerel seçim sonuçları..

Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları - 1

BOZOVA BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Şanlıurfa'nın Bozova Belediyesini 14.100 alınan oy ve %51.00 oy oranı ile AK Parti adayı Suphi Aksoy kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları
  • AK Parti%51.00
  • HDP%39.18
  • Saadet Partisi%5.54
  • CHP%2.26
  • İyi Parti%1.45
  • BBP%0.33
  • Diğer%0.24

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları - 2

BOZOVA BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bozova Belediyesi Başkanı Suphi Aksoy Kimdir?

1972 yılında Bozova'nın Arıkök Mahallesinde doğan ve lise mezunun olan Aksoy, 2003 yılında Arıkök Muhtarılığı'na 2005 yılında ise Bozova Ziraat Odası Başkanlığı'na seçildi. 

Bölgede oluşan kan davalarının son bulması için önemli çalışmalar yapan Aksoy, evli ve 4 çocuk babasıdır.

Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları - 3

BOZOVA BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • SUPHİ AKSOY
  • ŞIHMÜSLÜM BAYAR
  • ABDURRAHMAN ELÇİ
  • İBRAHİM HALİL AKCAN
  • AYGÜL KAPIKAYALI
  • MAHMUT KAYMAZ
  • ÜMİT OPAK
  • AHMET POLAT
  • ABUZER ÖZAYDIN
  • İSMAİL ERCAN
Bozova Belediyesi hangi partide? Bozova Belediye başkanı kimdir? Bozova Belediye başkan adayları - 4

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