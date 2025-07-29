Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

Bayburt'un Üzengili Yaylası'ndan Trabzon'a ulaşım sağlanan stabilize yolun bozuk oluşu, hem bölge halkını hem de ziyaretçilerini mağdur ediyor.

Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür" - 1

Yedigöller ve Uzungöl'e bağlantısı bulunan Üzengili Yaylası'ndaki stabilize yolun bozukluğu ulaşımı zorlaştırırken, turistlerin de bölgeye gelmesini engelliyor. Yıllardır onarılmayan yol yöre halkı tarafından tepki çekerken, yönlendirme tabelalarının yetersizliği, bir başka sorun olarak göze çarpıyor.

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Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür" - 2

''BÖBREĞİNDE TAŞ OLAN BU YOLDA DÜŞÜRÜR''

Üzengili sakinlerinden İhsan Karaaslan, yolun bozukluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yaylaya gidip gelmek gerçekten zor. Burası aynı zamanda turistik bir bölge. Uzungöl'ün arka tarafındayız ama yollarımızın bozukluğu nedeniyle buralara turist gelemiyor. Yolumuz o kadar kötü ki böbreğinde taş olan yaylaya çıkana kadar taşını düşürür, maden suyu içmesine gerek yok. Köyden yoğurt getiriyoruz, yolda ayran oluyor. Bu kadar bozuk bir yoldan bahsediyoruz.''

Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür" - 3

''OLDUKÇA TEHLİKELİYDİ''

Söz konusu yol üzerinden Trabzon'dan Bayburt'a gelen Yasin Dumanoğlu, yolun tehlikeli olduğunu söyleyerek, "Biz Uzungöl'den geldik. Yollar oldukça tehlikeliydi, birçok noktada ciddi manevralar yapmak zorunda kaldık. Bazı bölgelerde büyük çukurlar oluşmuş. Bu çukurların onarılmasıyla bile büyük bir rahatlama sağlanabilir. Özellikle Bayburt sınırına kadar olan kısmın acilen elden geçirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür" - 4

Yolun asfaltlanması gerektiğini belirten Davut Karaaslan ise, "Burası, göller bölgesine bağlantı sağlayan önemli bir yol. Kışın yollar daha da kötü hale geliyor. Uzungöl'deki turistten Bayburt'un da faydalanabilmesi için bu yolun önemi büyük. Yolun turizm açısından daha elverişli hale getirilmesini ve bir an önce asfaltlanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür" - 5

Bölge sakinleri, yolun düzeltilmesiyle hem yaşam kalitesinin artacağını hem de turizm hareketliliği sayesinde Bayburt ekonomisinin canlanacağını belirterek, yetkililere çağrıda bulundular.

Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür" - 6
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