Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"
Bayburt'un Üzengili Yaylası'ndan Trabzon'a ulaşım sağlanan stabilize yolun bozuk oluşu, hem bölge halkını hem de ziyaretçilerini mağdur ediyor.
Yedigöller ve Uzungöl'e bağlantısı bulunan Üzengili Yaylası'ndaki stabilize yolun bozukluğu ulaşımı zorlaştırırken, turistlerin de bölgeye gelmesini engelliyor. Yıllardır onarılmayan yol yöre halkı tarafından tepki çekerken, yönlendirme tabelalarının yetersizliği, bir başka sorun olarak göze çarpıyor.