Bozuk yol vatandaşları isyan ettirdi: "Böbreğinde taş olan bu yolda düşürür"

''BÖBREĞİNDE TAŞ OLAN BU YOLDA DÜŞÜRÜR''

Üzengili sakinlerinden İhsan Karaaslan, yolun bozukluğu nedeniyle ciddi sıkıntılar yaşadıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Biz burada hayvancılıkla uğraşıyoruz. Yaylaya gidip gelmek gerçekten zor. Burası aynı zamanda turistik bir bölge. Uzungöl'ün arka tarafındayız ama yollarımızın bozukluğu nedeniyle buralara turist gelemiyor. Yolumuz o kadar kötü ki böbreğinde taş olan yaylaya çıkana kadar taşını düşürür, maden suyu içmesine gerek yok. Köyden yoğurt getiriyoruz, yolda ayran oluyor. Bu kadar bozuk bir yoldan bahsediyoruz.''