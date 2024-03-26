Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları
Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye Başkanı kimdir? Bozyazı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Bozyazı Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Bozyazı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Bozyazı yerel seçim sonuçları..
BOZYAZI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?
2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Bozyazı Belediyesini 8.210 alınan oy ve %46.91 oy oranı ile MHP adayı Mustafa Çetinkaya kazanmıştır.
Belediye Başkanlığı Oy Oranları
- MHP %46.91
- İyi Parti %46.54
- CHP %5.82
- DSP %0.27
- Saadet Partisi %0.27
- BTP %0.19