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Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları

Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye Başkanı kimdir? Bozyazı Belediye Başkanı hangi partiden? 2019 yerel seçim sonuçlarında Mersin Bozyazı Belediyesini hangi parti kazandı ve Mersin Bozyazı Belediye başkanı kim oldu? İşte 2019 Mersin Bozyazı yerel seçim sonuçları..

Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları - 1

BOZYAZI BELEDİYESİ HANGİ PARTİDE?

2019 Türkiye yerel seçimlerinde Mersin Bozyazı Belediyesini 8.210 alınan oy ve %46.91 oy oranı ile MHP adayı Mustafa Çetinkaya kazanmıştır.

Belediye Başkanlığı Oy Oranları

  • MHP %46.91
  • İyi Parti %46.54
  • CHP %5.82
  • DSP %0.27
  • Saadet Partisi %0.27
  • BTP %0.19

TÜRKİYE HABERLERİ

Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları - 2

BOZYAZI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bozyazı Belediyesi Başkanı Mustafa Çetinkaya Kimdir?

1963 yılında Bozyazı’nın Gürlevik Mahallesinde doğdu, İlkokulu ve Ortaokulu Bozyazı'da, Liseyi Anamur Lisesinde okudu. Geçimini sigortacılık ve çiftçilikle sağlamaktadır.

1999-2019 döneminde İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Bozyazı Belediye Başkanı seçildi. Halen Bozyazı Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.

Evli ve 4 çocuk babasıdır.
Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları - 3

BOZYAZI BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI - 31 MART 2024 TÜRKİYE YEREL SEÇİMLERİ

  • BAYKAL ARIDENİZ
  • MEHMET TÜRE
  • MUSTAFA ÇETİNKAYA
  • DURMUŞ ALİ AKDEMİRCİ
  • ÇİĞDEM BİÇER
  • PINAR ALTINÖZ
  • BESİM ATAŞ
  • MURAT SOLAK
  • SADIK EMEN
  • OĞUZHAN USTA
  • MUSA HAN ÜNAL
  • MEHMET LUTFİ UĞUZ
Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları - 4

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