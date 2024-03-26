Bozyazı Belediyesi hangi partide? Bozyazı Belediye başkanı kimdir? Bozyazı Belediye başkan adayları

BOZYAZI BELEDİYESİ BAŞKANI KİMDİR VE HANGİ PARTİDEN?

Bozyazı Belediyesi Başkanı Mustafa Çetinkaya Kimdir?

1963 yılında Bozyazı’nın Gürlevik Mahallesinde doğdu, İlkokulu ve Ortaokulu Bozyazı'da, Liseyi Anamur Lisesinde okudu. Geçimini sigortacılık ve çiftçilikle sağlamaktadır.1999-2019 döneminde İl Genel Meclisi ve Büyükşehir Belediye Meclis Üyeliği yapmıştır. 2019 yılında yapılan Mahalli İdareler Genel Seçiminde Bozyazı Belediye Başkanı seçildi. Halen Bozyazı Belediye Başkanlığı görevini yürütmektedir.Evli ve 4 çocuk babasıdır.