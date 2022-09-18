Brandası takılan kamyonet binaya girdi

İstanbul Bağcılar'da brandası binaya takılan kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine binaya çarptı. Duvarının bir kısmı yıkılan ev sakinleri, kaza sonrası şoka girdi.

Haberler - DHA 18.09.2022 - 10:20

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 1

İstanbul'da brandası takılan kamyonet binanın duvarını yıktı.

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 2

Kaza, dün saat 11.30 sıralarında Yenigün Mahallesi'ndeki bir sokakta meydana geldi.

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 3

Dar sokağa giren kamyonet, park halindeki araçların yanından geçmeye çalışırken, brandası binaya takıldı.

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 4

Bu sırada şoförün direksiyon hakimiyetinden çıkan kamyonet, 4 katlı binanın giriş katındaki dairenin duvarına çarptı.

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 5

Kazada dairenin duvarının bir kısmı yıkıldı. Demir parmaklık ve pencerelerde de kaza nedeniyle hasar meydana geldi.

O sırada evde uyuyan Tuğba Özcan ve çocuğu korkuyla salona gelince, karşılaştıkları görüntüyle şoka girdi. 

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 6

"ÇOCUĞUM HER GÜN O CAMDA OYNUYOR"

O anları anlatan ev sakini Tuğba Özcan, "Benim çocuğum her gün o cama çıkıp orada oynuyor. Eğer o anda orada olsaydı çocuk gitmişti. Daha dün akşam da başka bir kamyonet binanın duvarına sürttü. Sokağa araba park ettikleri için kamyonetler geçemiyor, çünkü sokak dar" dedi.

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 7

Benzeri kazaların sık yaşanmasından dolayı mahalle sakinleri de sokağın trafiğe kapatılması gerektiğini söyledi.

Yaklaşık 1 buçuk saat süren çalışmanın ardından binaya çarpan kamyonet çekiciye yüklenerek kaldırıldı.

Brandası takılan kamyonet binaya girdi - 8

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