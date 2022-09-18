Brandası takılan kamyonet binaya girdi

"ÇOCUĞUM HER GÜN O CAMDA OYNUYOR"

O anları anlatan ev sakini Tuğba Özcan, "Benim çocuğum her gün o cama çıkıp orada oynuyor. Eğer o anda orada olsaydı çocuk gitmişti. Daha dün akşam da başka bir kamyonet binanın duvarına sürttü. Sokağa araba park ettikleri için kamyonetler geçemiyor, çünkü sokak dar" dedi.