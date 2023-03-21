Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı ilanla birçok farklı branşta personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 254 personel Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında, 4 bin 746 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilecek.