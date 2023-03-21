Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer sosyal medya üzerinden yapyıüı açıklama ile bakanlığın merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere farklı branşlarda 5 bin personel alımı yapılacağını duyurmuştu. MEB bünyesinde istihdam edilmek isteyenler adaylar, başvuru tarihi ve şartlarını merak ediyor. Peki, MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak, hangi branşlarda alım yapılacak?

Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak? - 1

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı ilanla birçok farklı branşta personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 254 personel Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında, 4 bin 746 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilecek.

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Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak? - 2

Mahmut Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda personel alımında branş dağılımına ilişkin bilgileri paylaştı.

Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak? - 3

Özer, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak? - 4

TARİH İLERLEYEN GÜNLERDE BELLİ OLACAK

Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi.

Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak? - 5

Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru şartları ilerleyen günlerde ilan edilecek.

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