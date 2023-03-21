Branş dağılımı açıklanmıştı! MEB 5 bin personel alımı başvuruları ne zaman başlayayacak?

MEB (Milli Eğitim Bakanlığı) yayımladığı ilanla birçok farklı branşta personel alımı yapılacağını duyurdu. Bakan Özer tarafından yapılan açıklamaya göre 254 personel Milli Eğitim Bakanlığının merkez teşkilatında, 4 bin 746 personel ise taşra teşkilatında istihdam edilecek.
Mahmut Özer, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda personel alımında branş dağılımına ilişkin bilgileri paylaştı.
Özer, "Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında görevlendirilmek üzere 5 bin personel alımı yapacağız. İstihdam edeceğimiz personelleri öncelikli olarak afet bölgesindeki illerde görevlendireceğiz. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Yapılan açıklamanın ardından kadro branş dağılımı belli olurken, gözler başvuru tarihi ve başvuru şartlarına çevrildi.
Personel istihdamına ilişkin takvim ve başvuru şartları ilerleyen günlerde ilan edilecek.