BTP Belediye Başkan Adayları 2024 - BTP (Bağımsız Türkiye Partisi) Belediye Başkanı Aday Listesi
BTP belediye başkan adayları kimler? 31 Mart 2024 Türkiye Yerel Seçimleri için İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Bursa, Adana ve tüm iller için il il BTP belediye başkanı aday listesi nedir? İşte 2024 Yerel Seçimleri için BTP belediye başkan adayları listesi...
BTP İLÇE İLÇE BELEDİYE BAŞKAN ADAYLARI
- Adana Aladağ: Mesut Atıcı
- Adana Ceyhan: Yusuf Çek
- Adana Çukurova: Özcan Aksoy
- Adana Feke: Fatıma Beyza Yardım
- Adana İmamoğlu: Necdet Hamdi Haznedar
- Adana Karaisalı: Ramazan Hasırcı
- Adana Karataş: Ercüment Orhan
- Adana Kozan: Hasan Çağrı Çamurdan
- Adana Pozantı: Ozan Akça
- Adana Saimbeyli: Gülay Kırcelli
- Adana Sarıçam: İbrahim Tanrıverdi
- Adana Seyhan: Afacan Kemal Can
- Adana Tufanbeyli: Mahmut Ulun
- Adana Yumurtalık: Mehdi Veli Yüksekal
- Adana Yüreğir: Ahmet Ergör
- Adıyaman Merkez: Mahmut Gezer
- Adıyaman Besni: Zuhal Özkar
- Adıyaman Besni: Ömer Faruk Çifçi
- Adıyaman Çelikhan: Abuzer Çalğan
- Adıyaman Gerger: Sema Ekşi
- Adıyaman Gölbaşı: Yaşar Gülerler
- Adıyaman Gölbaşı: Memet Özgen
- Adıyaman Kahta: Muhammet Abdulkadir Kurt
- Adıyaman Samsat: Melikşah Tutcugil
- Adıyaman Sincik: Fatma İlay Ekşi
- Adıyaman Tut: Fikret Elmacı
- Afyonkarahisar Merkez: Yusuf Özçam
- Afyonkarahisar Başmakçı: Süleyman Kozak
- Afyonkarahisar Bayat: İsmail Özçam
- Afyonkarahisar Bolvadin: Yasin Palta
- Afyonkarahisar Çay: Erdal Abat
- Afyonkarahisar Çobanlar: Muharrem Bayar
- Afyonkarahisar Dazkırı: Şevki Arıkan
- Afyonkarahisar Dinar: Ahmet Kozak
- Afyonkarahisar Emirdağ: Taner Demircan
- Afyonkarahisar Evciler: Bayram Torlak
- Afyonkarahisar Hocalar: Burak Demirer
- Afyonkarahisar İhsaniye: Erol Keskin
- Afyonkarahisar İscehisar: Ahmet Haydar Birinci
- Afyonkarahisar Kızılören: Eyüp Çatmadım
- Afyonkarahisar Sandıklı: Osman Torlak
- Afyonkarahisar Sinanpaşa: Ulaş Kayalık
- Afyonkarahisar Sinanpaşa: Rahmi Adak
- Afyonkarahisar Sultandağı: Mehmet Ali Kandilli
- Afyonkarahisar Şuhut: Mehmet Özçam
- Ağrı Merkez: Şahin Bozdoğan
- Ağrı Diyadin: Ali Akkuş
- Ağrı Doğubayazıt: Zana Demir
- Ağrı Eleşkirt: Merve Nur Urun
- Ağrı Hamur: Rabia Gül Kepekçi
- Ağrı Patnos: Bekir Sait Özalpaydın
- Ağrı Taşlıçay: Fatıma Gülşah Hançer
- Ağrı Tutak: Esra Garaçoğlu
- Aksaray Ağaçören: Abdulkadir Görgülü
- Aksaray Merkez: Vahit Belge
- Aksaray Merkez: Emrah Belge
- Aksaray Merkez: Ali Çal
- Aksaray Merkez: Cuma Doğan
- Aksaray Merkez: Muhammet Doğan
- Aksaray Merkez: Zehra Doğan
- Aksaray Merkez: Kemal Doğan
- Aksaray Merkez: Hasan Örs
- Aksaray Merkez: Emre Belge
- Aksaray Eskil: Salih Zeki Belge
- Aksaray Eskil: Kadir Öztaş
- Aksaray Gülağaç: Doğan Paltalı
- Aksaray Gülağaç: Aysun Darılmaz
- Aksaray Gülağaç: Selahattin Çal
- Aksaray Gülağaç: Haydar Fatih Belge
- Aksaray Güzelyurt: Bülent Erışık
- Aksaray Güzelyurt: Arif Doğan
- Aksaray Güzelyurt: Nurcan Belge
- Aksaray Ortaköy: Hakan Yılmaz
- Aksaray Sarıyahşi: Ahmet Fikret Belge
- Aksaray Sultanhanı: Ali Duru
- Amasya Merkez: Şükrü Conkar
- Amasya Merkez: Ali Turan
- Amasya Göynücek: Fevzi Baysal
- Amasya Gümüşhacıköy: Mustafa Karabıyık
- Amasya Hamamözü: İlyas Dolaşık
- Amasya Merzifon: Öznur Günay
- Amasya Suluova: Ömer Güney
- Amasya Taşova: Ali Şen
- Ankara Akyurt: Zeki Mercan
- Ankara Altındağ: Bayram Güzel
- Ankara Ayaş: Faik Ünal Silier
- Ankara Bala: Bayram Tuncer
- Ankara Beypazarı: Hasan Kuloğlu
- Ankara Çamlıdere: Metin Yılmaz
- Ankara Çankaya: Bülent Belovacıklı
- Ankara Çubuk: İzzet Yaşar
- Ankara Elmadağ: Hakan Sarıbıyık
- Ankara Etimesgut: Ömer Kılıç
- Ankara Evren: Veysel Kazel
- Ankara Gölbaşı: Şevval Kazancı
- Ankara Güdül: Aydın İlik
- Ankara Haymana: Fikret Baytar
- Ankara Kahramankazan: Halil Birinci
- Ankara Kalecik: İsmail Hakkı Bektaş
- Ankara Keçiören: Burak Karataşoğlu
- Ankara Kızılcahamam: Semiha Tad
- Ankara Mamak: Hüseyin Kuloğlu
- Ankara Nallıhan: Mücahid İlgün
- Ankara Pursaklar: Arife Göksel
- Ankara Sincan: Muzaffer Ademi
- Ankara Şereflikoçhisar: Fatma Kübra Güler
- Ankara Yenimahalle: Ahmet Haydar İlik
- Antalya Akseki: Esmagül Taşpınar
- Antalya Aksu: Bilal Şahin
- Antalya Alanya: Orhan Dallı
- Antalya Demre: Döndü Koymat
- Antalya Döşemealtı: Adem Solmaz
- Antalya Elmalı: Murat Doğan
- Antalya Finike: İsmail Tarkan Uysun
- Antalya Gazipaşa: Haydar Yayla
- Antalya Gündoğmuş: Sezayi Bilici
- Antalya İbradı: Engin Bilici
- Antalya Kaş: Kemal Koymat
- Antalya Kemer: Zeynep Doğan
- Antalya Kepez: Abdullah Emre Kaplan
- Antalya Konyaaltı: Haydar Hüseyin Özcan
- Antalya Korkuteli: Mehmet Nahit Taşpınar
- Antalya Kumluca: Yahya Çubukçu
- Antalya Manavgat: Hüseyin Kocaakca
- Antalya Muratpaşa: Emre Gül
- Antalya Serik: Aziz Günyeli
- Ardahan Merkez: Ozan Kaya
- Ardahan Çıldır: Saliha Karagöz
- Ardahan Damal: Haydar Mısır
- Ardahan Göle: Saadet Altunbaş
- Ardahan Hanak: Fatma Özdemir
- Ardahan Posof: Ali Haydar Özdemir
- Artvin Ardanuç: Yakup Mısır
- Artvin Arhavi: Osman Keskin
- Artvin Merkez: Nuri Keskin
- Artvin Borçka: Oktay Erpolat
- Artvin Hopa: Özgürhan Magunacı
- Artvin Kemalpaşa: Fatma Keskin
- Artvin Murgul: Süleyman Keskin
- Artvin Şavşat: Musa Çelik
- Artvin Yusufeli: Niyazi Aydemir
- Aydın Bozdoğan: Hamza Bilgi
- Aydın Buharkent: Abdüssamet Taşın
- Aydın Çine: Cengiz Yıldırım
- Aydın Didim: Murat Şimşek
- Aydın Efeler: Ali Coşkun
- Aydın Germencik: Rıza Barış
- Aydın İncirliova: Mesut Kaya
- Aydın Karacasu: Emine Duran
- Aydın Karpuzlu: Ümit Kalem
- Aydın Koçarlı: Derya Çoban
- Aydın Köşk: Yılmaz Aydın
- Aydın Kuşadası: Seyfettin Barlas
- Aydın Kuyucak: Enes Taksim
- Aydın Nazilli: İlhan İz
- Aydın Söke: İbrahim Sarıgöl
- Aydın Sultanhisar: Samet Aydın Baş
- Aydın Yenipazar: Abdullah Bezci
- Balıkesir Altıeylül: Berkant Aygül
- Balıkesir Ayvalık: Rasim Atasever
- Balıkesir Balya: Tahir Şevik
- Balıkesir Bandırma: Harun Kopoycu
- Balıkesir Bigadiç: Bahittin Evsen
- Balıkesir Burhaniye: Hasan Basri Reçber
- Balıkesir Dursunbey: Yasin Reçber
- Balıkesir Edremit: Burak Barış Tutak
- Balıkesir Erdek: Levent Aygül
- Balıkesir Gömeç: Mehmet Şevik
- Balıkesir Gönen: Ahmet Haydar Tarhanlı
- Balıkesir Havran: Cengiz Zeytin
- Balıkesir İvrindi: Oğuzhan Özer
- Balıkesir Karesi: Mustafa Tarhanlı
- Balıkesir Kepsut: Samet Ergün
- Balıkesir Manyas: Mümin Kayış
- Balıkesir Marmara: Şeref Eraydın
- Balıkesir Savaştepe: Nazmiye Kopoycu
- Balıkesir Sındırgı: Mesut Süner
- Balıkesir Susurluk: Osman Masar
- Bartın Amasra: Mertcan Alagöz
- Bartın Merkez: Selahattin Ardıç
- Bartın Kurucaşile: Burak Kahraman
- Bartın Ulus: Fatih Aksoy
- Batman Merkez: Adnan Şahin
- Batman Beşiri: Mehmet Üçgül
- Batman Beşiri: Mehmet Ali Şahin
- Batman Gercüş: Sarp İbrahim Uzun
- Batman Hasankeyf: Yunus Çiçek
- Batman Kozluk: Musa Batan
- Batman Kozluk: Yusuf Batan
- Batman Sason: Murat Can Denizli
- Bayburt Aydıntepe: Ekrem Çelik
- Bayburt Merkez: Hasan Sabri Çelik
- Bayburt Demirözü: Ahmet Hamza Çelik
- Bilecik Merkez: Mehmet Altın
- Bilecik Bozüyük: Bahri Kanaat
- Bilecik Gölpazarı: Ruhi Karabaş
- Bilecik İnhisar: Gürcan Tez
- Bilecik Osmaneli: Metin Hastürk
- Bilecik Pazaryeri: Zülfü Şabul
- Bilecik Söğüt: Tuncer Adıyaman
- Bilecik Yenipazar: Nuray Hastürk
- Bingöl Adaklı: Ayşe Baykara
- Bingöl Merkez: Mehmet Fatih Ay
- Bingöl Genç: Ayşe Şadinoğlu
- Bingöl Karlıova: Ali Şen
- Bingöl Kiğı: Firdevs Bükey
- Bingöl Solhan: Leyla Ay
- Bingöl Yayladere: Hatice Barutçu
- Bingöl Yedisu: Fatıma Ergan
- Bitlis Adilcevaz: Sebahattin Kılıç
- Bitlis Ahlat: Necla Teber
- Bitlis Merkez: Mertcan Eribol
- Bitlis Merkez: Felemez Gündoğdu
- Bitlis Güroymak: Hasan Örpek
- Bitlis Hizan: Havva Özdemir
- Bitlis Mutki: Koray Korucu
- Bitlis Tatvan: Kazım Örük
- Bolu Merkez: Mustafa Yağcı
- Bolu Merkez: Emrah Karakaya
- Bolu Dörtdivan: Zeliha Ağladıoğlu
- Bolu Gerede: Burak Şenol Doğan
- Bolu Göynük: Ahmet Tarık Özcan
- Bolu Kıbrıscık: İsmail İnceayan
- Bolu Mengen: Mustafa Çelik
- Bolu Mengen: Mehmet Gümüş
- Bolu Mudurnu: Fatih Çekici
- Bolu Mudurnu: Yunus Emre Yamak
- Bolu Seben: Ali Altınel
- Bolu Yeniçağa: Suat Hayri Sapmaz
- Burdur Ağlasun: Erdoğan Çandır
- Burdur Altınyayla: Emel Tekin
- Burdur Bucak: İlyas Eren Tekin
- Burdur Merkez: Emrecan Erçin
- Burdur Çavdır: İbrahim Ethem Kaya
- Burdur Çeltikçi: Şerife Esma Kaplan
- Burdur Gölhisar: Mustafa Irmak
- Burdur Karamanlı: Mücahit Yentürk
- Burdur Kemer: Mehmet Sezgin Bozca
- Burdur Tefenni: Cafer Tayfun Çelik
- Burdur Yeşilova: Ahmet Aksakal
- Bursa Büyükorhan: Ahmet Portakal
- Bursa Gemlik: Haydar Kocaman
- Bursa Gürsu: Muhammed Keskin
- Bursa Harmancık: Ayhan Oral
- Bursa İnegöl: Rıza Çetinkaya
- Bursa İznik: Dinçer Erol
- Bursa Karacabey: Barış Koçaş
- Bursa Keles: Ali Osman Memiş
- Bursa Kestel: Hasan Aktaş
- Bursa Mudanya: Ömer Battal
- Bursa Mustafakemalpaşa: Necip Albayrak
- Bursa Nilüfer: Erdal Yıldız
- Bursa Orhaneli: Süleyman Dinç
- Bursa Orhangazi: Muhammet Ali Varlı
- Bursa Osmangazi: Cemil Bektaş
- Bursa Yenişehir: İsmail Koral
- Bursa Yıldırım: Sercan Atakan
- Çanakkale Ayvacık: Vehbi Aydemir
- Çanakkale Bayramiç: Şehabettin Kısa
- Çanakkale Biga: İmadettin Baykurt
- Çanakkale Bozcaada: Erkan Altın
- Çanakkale Çan: Serhat İlhan
- Çanakkale Merkez: Emre Kocabıyık
- Çanakkale Merkez: Necati Acar
- Çanakkale Eceabat: Ayşenur Andıç
- Çanakkale Ezine: Kaan Taş
- Çanakkale Gelibolu: Hüseyin Kocabıyık
- Çanakkale Gelibolu: Hüseyin Salkına
- Çanakkale Gökçeada: Kağan Kısa
- Çanakkale Lapseki: Hasan Kuru
- Çanakkale Yenice: Esengül Akyüz
- Çankırı Atkaracalar: Recep Parlak
- Çankırı Atkaracalar: Ahmet Karataş
- Çankırı Bayramören: Yaşar Cebesoy
- Çankırı Merkez: Mustafa Köroğlu
- Çankırı Çerkeş: Yusuf Çinar
- Çankırı Çerkeş: Nazif Sarıhan
- Çankırı Eldivan: Ömer Akburak
- Çankırı Ilgaz: Ümit Şenay
- Çankırı Kızılırmak: Ali Haydar Ceylan
- Çankırı Korgun: Arif Ağırkaya
- Çankırı Kurşunlu: Ersin Aydınlı
- Çankırı Orta: Mesut Özkan
- Çankırı Orta: Selçuk Karataş
- Çankırı Orta: Emine Akburak
- Çankırı Şabanözü: Hasan Tüysüz
- Çankırı Yapraklı: Barbaros Hayrettin Akburak
- Çorum Alaca: Hasan Hüseyin Afşar
- Çorum Bayat: Reşat Karalı
- Çorum Boğazkale: Satı Afşar
- Çorum Merkez: Mustafa Pak
- Çorum Dodurga: Emrah Biçer
- Çorum İskilip: Mustafa Sezek
- Çorum Kargı: Hamit Bardakcı
- Çorum Laçin: Necdet Biçer
- Çorum Mecitözü: Mehmet Hakan Akkuş
- Çorum Oğuzlar: Harun Köklen
- Çorum Osmancık: Abdullah Şahin
- Çorum Sungurlu: Yasin Yıldırım
- Çorum Uğurludağ: Ali Kiremitci
- Denizli Acıpayam: Mehmet Yağaş
- Denizli Babadağ: Selin Şendil
- Denizli Baklan: Ali Bezirgan
- Denizli Bekilli: Mehmet Emin Pekcan
- Denizli Beyağaç: Abdulkadir Furkan Boran
- Denizli Bozkurt: Kemal Bıyıklı
- Denizli Buldan: Murat Bayram
- Denizli Çal: Arif Başkaya
- Denizli Çameli: Ali Haydar Haspulat
- Denizli Çardak: Ahmet Karakelle
- Denizli Çivril: Muammer Erkan
- Denizli Güney: Döne Kıpır
- Denizli Honaz: Ali Can Sarıkaya
- Denizli Kale: Tacettin Çiyim
- Denizli Merkezefendi: Ayşe Avcı
- Denizli Pamukkale: Mehmet Başkaya
- Denizli Sarayköy: Osman Tanrıverdi
- Denizli Serinhisar: Ömer Uçar
- Denizli Tavas: Şerafettin Mutlubaş
- Diyarbakır Bağlar: Metin Çelik
- Diyarbakır Bismil: Yusuf Tutuş
- Diyarbakır Çermik: Mehmet Ramazan Kebabcılar
- Diyarbakır Çınar: Yasin Aslan
- Diyarbakır Çüngüş: Ahmet Haydar Eşki
- Diyarbakır Dicle: Yunus Tutuş
- Diyarbakır Eğil: Medine Kan
- Diyarbakır Ergani: Reşat Bayram
- Diyarbakır Hani: Dündar Tomar
- Diyarbakır Hazro: Hasret Aslan
- Diyarbakır Kayapınar: Sinan Keskin
- Diyarbakır Kocaköy: Furkan Boztepe
- Diyarbakır Kulp: Hatice Kübra Kepekçi
- Diyarbakır Lice: Burak Cahit Boztepe
- Diyarbakır Silvan: Yusuf Aslan
- Diyarbakır Sur: Mehmet Şah Tutuş
- Diyarbakır Yenişehir: Faysal Aslan
- Düzce Akçakoca: Esra Karataş
- Düzce Cumayeri: Erdoğan Öztürk
- Düzce Çilimli: Muammer Gül
- Düzce Merkez: Mahmut Ataseven
- Düzce Merkez: Siyami Taşdemir
- Düzce Merkez: Hasan Yıldırım
- Düzce Gölyaka: Sevde Gül Garaçoğlu
- Düzce Gümüşova: Gülten Acar
- Düzce Kaynaşlı: Recep Taştekin
- Düzce Yığılca: Gül Ali Keleşoğlu
- Edirne Merkez: Cem Özcan
- Edirne Enez: Canan Kuzuoğlu
- Edirne Havsa: Salah Sertaç Tuncer
- Edirne İpsala: Emre Demir
- Edirne Keşan: Cem Yavaş
- Edirne Lalapaşa: Gülhan Haspulat
- Edirne Meriç: Ahmet Safa Terzi
- Edirne Süloğlu: Fatıma Zehra Karataşoğlu
- Edirne Uzunköprü: Selçuk Evsen
- Elazığ Ağın: Fatih Kıvık
- Elazığ Alacakaya: Fatih Aslan
- Elazığ Arıcak: Neriman Aslan
- Elazığ Baskil: Ebru Aydın
- Elazığ Merkez: Muhammed Taha Omaç
- Elazığ Karakoçan: Soner Boztaş
- Elazığ Keban: Hüseyin Özmen
- Elazığ Kovancılar: Özlem Baki
- Elazığ Maden: Salim Balak
- Elazığ Palu: Güliz Demirelli
- Elazığ Sivrice: Fatma Güner
- Erzincan Çayırlı: Faruk Korkmaz
- Erzincan Merkez: Ercan Küçük
- Erzincan İliç: İlhan Şahin
- Erzincan Kemah: Bülent Sancar
- Erzincan Kemaliye: Ahmet Özkar Haznedar
- Erzincan Otlukbeli: Sinan Göksügür
- Erzincan Refahiye: Miraç Sancar
- Erzincan Tercan: Melike Güngör
- Erzincan Üzümlü: Saadet Karatepe
- Erzurum Aşkale: Songül Karaca
- Erzurum Aziziye: Abdulkadir Sarı
- Erzurum Çat: Erkan Cengiz
- Erzurum Hınıs: Doğukan Erogul
- Erzurum Horasan: Mustafa Keskin
- Erzurum İspir: Mustafa Kılıç
- Erzurum Karaçoban: Fuat Kasım
- Erzurum Karayazı: Mesud Haydar Tüter
- Erzurum Köprüköy: Erdal Çalışkan
- Erzurum Narman: Rıfat Irmak
- Erzurum Oltu: Fatma Betül Karcı
- Erzurum Olur: Murat Efir
- Erzurum Palandöken: Özcan Cengiz
- Erzurum Pasinler: Mustafa Dönmez
- Erzurum Pazaryolu: Fatih Karcı
- Erzurum Şenkaya: Ayşe Kaya
- Erzurum Tekman: Haydar Karamus
- Erzurum Tortum: Fahri Keleş
- Erzurum Uzundere: Mustafa Hayri Karamus
- Erzurum Yakutiye: Zeynep Karamus
- Eskişehir Alpu: Hasan Ökten
- Eskişehir Beylikova: Cemal Aktaş
- Eskişehir Çifteler: Gürkan Çalışkan
- Eskişehir Günyüzü: Muzaffer Şen
- Eskişehir Han: Tuncay Akdemir
- Eskişehir İnönü: Sevgi Erol
- Eskişehir Mahmudiye: Ercan Hasçelik
- Eskişehir Mihalgazi: Hayri Mermertaş
- Eskişehir Mihalıççık: Seda Ağırdil
- Eskişehir Odunpazarı: Nihat Günaydın
- Eskişehir Sarıcakaya: Celal Öz
- Eskişehir Seyitgazi: Barış Çalıkuşu
- Eskişehir Sivrihisar: Seçkin Yavaş
- Eskişehir Tepebaşı: Sabriye Aşık
- Gaziantep Araban: Seydi Ahmet Karaca
- Gaziantep İslahiye: Ömer Murat Karaca
- Gaziantep Karkamış: Can Akın
- Gaziantep Nizip: Enes Bozkurt
- Gaziantep Nurdağı: Süleyman Kılınç
- Gaziantep Oğuzeli: Hasan Kurt
- Gaziantep Şahinbey: Aslı Geldeç
- Gaziantep Şehitkamil: Halit Bozkurt
- Gaziantep Yavuzeli: Ömer Ökeli
- Giresun Alucra: Kadriye Aycı
- Giresun Bulancak: Necdet Ayhan
- Giresun Bulancak: Osman Arslan
- Giresun Bulancak: Mustafa Şahin
- Giresun Çamoluk: Zekai Çıtlak
- Giresun Çanakçı: Necmi Parlayan
- Giresun Dereli: Arif Karakuş
- Giresun Dereli: Huriye Kurucu
- Giresun Doğankent: Numan Akkol
- Giresun Espiye: Ziya Önal
- Giresun Espiye: Ahmet Şahin
- Giresun Eynesil: Ahmet Kurucu
- Giresun Eynesil: Zafer Aktaş
- Giresun Merkez: Rüstem Derya Erzincan
- Giresun Merkez: Ahmet Akın
- Giresun Görele: Yaşar Yetim
- Giresun Görele: Volkan Cebecioğlu
- Giresun Güce: Fatma Özdemir
- Giresun Keşap: Şaban Erkan
- Giresun Piraziz: Metin Yakan
- Giresun Şebinkarahisar: Fatma Türker
- Giresun Tirebolu: Mehmet Küçükhasan
- Giresun Yağlıdere: Temel Durak
- Giresun Yağlıdere: Metin Yurt
- Gümüşhane Merkez: Aytaç Gündüz
- Gümüşhane Kelkit: Gürbüz Öztürk
- Gümüşhane Köse: Yusuf Yılmaz
- Gümüşhane Kürtün: Mehmet Ayvaz
- Gümüşhane Şiran: Ertuğrul Yeşil
- Gümüşhane Torul: İsmail Kaya
- Hakkari Çukurca: Tayfun Gümüştaş
- Hakkari Derecik: Ersin Kaya
- Hakkari Merkez: Burhan Sevgi
- Hakkari Şemdinli: Ferik Dere
- Hakkari Yüksekova: Faruk Bala
- Hatay Altınözü: Riyat Arslan
- Hatay Antakya: Fehim Bayır
- Hatay Arsuz: Mümtaz Ceylan
- Hatay Belen: Mehmet Küçük
- Hatay Defne: Fehmi Güzelmansur
- Hatay Dörtyol: Erdinç Say
- Hatay Erzin: Ahmet Savcun
- Hatay Hassa: Kanan Kara
- Hatay İskenderun: Yusuf Doğan
- Hatay Kırıkhan: Ömer Özsoy
- Hatay Kumlu: Salih Bozdoğan
- Hatay Payas: Hamide Bozdoğan
- Hatay Reyhanlı: Atıf Ceylan
- Hatay Samandağ: Hasan Bozdoğan
- Hatay Yayladağı: Malik Sökmen
- Iğdır Aralık: Rabia Öztürk
- Iğdır Merkez: Osman Asanoğlu
- Iğdır Karakoyunlu: Ahmet Gül
- Iğdır Tuzluca: Osman Tanrıverdi
- Isparta Aksu: Hadi Şimşek
- Isparta Atabey: Fatma Yolcu
- Isparta Eğirdir: Cavit Ertap
- Isparta Gelendost: Emine Yıldız
- Isparta Gönen: Osman Onur Ülgen
- Isparta Merkez: Abdurrahman Şimşek
- Isparta Keçiborlu: Zeynepgül Burdur
- Isparta Senirkent: Özcan Türkmen
- Isparta Sütçüler: Şemsi Celalettin Yolcu
- Isparta Şarkikaraağaç: Emirkan Erözen
- Isparta Uluborlu: Şükrü Kaplan
- Isparta Yalvaç: Ayşenur Bilgi
- Isparta Yenişarbademli: Ahmet Oğuzhan Aydın
- İstanbul Adalar: Serkan Güngör
- İstanbul Arnavutköy: Celalettin Özcan
- İstanbul Ataşehir: Ertan Gökgöz
- İstanbul Avcılar: Tuncay Urtekin
- İstanbul Bağcılar: Ersan İlter
- İstanbul Bahçelievler: Cavit Özdoğan
- İstanbul Bakırköy: Dilber Nazlı Vesek
- İstanbul Başakşehir: Rıza Kaan Karaca
- İstanbul Bayrampaşa: Müştak Engin Taştemür
- İstanbul Beşiktaş: Nuh Naci Akay
- İstanbul Beykoz: Ahmet Yüksel
- İstanbul Beylikdüzü: Mehmet Aksoy
- İstanbul Beyoğlu: Murat Tosmak
- İstanbul Büyükçekmece: Kadriye Özkul
- İstanbul Çatalca: Abdullah Emrah İşler
- İstanbul Çekmeköy: Eren Şimşek
- İstanbul Esenler: Haydar Şahin Çınar
- İstanbul Esenyurt: Yüksel Akgül
- İstanbul Eyüpsultan: Mustafa Yanık
- İstanbul Fatih: Eyüp Gündoğdu
- İstanbul Gaziosmanpaşa: Kamuran Çalış
- İstanbul Güngören: Abdul Kadir İnan
- İstanbul Kadıköy: Nurcan Sabur
- İstanbul Kağıthane: Feridun Akbay
- İstanbul Kartal: Hüsniye Dilek Erdoğanyılmaz
- İstanbul Küçükçekmece: Serap İrdemen
- İstanbul Maltepe: Pervin Bozkurt
- İstanbul Pendik: Enes Emre Aydın
- İstanbul Sancaktepe: Veli Kaçar
- İstanbul Sarıyer: Ahmet Rauf Bahadır
- İstanbul Silivri: Bilal Akdeniz
- İstanbul Sultanbeyli: Turan Kelle
- İstanbul Sultangazi: Ramazan Turgut
- İstanbul Şile: Ahmet Albayrak
- İstanbul Şişli: Ali Haydar Öztürk
- İstanbul Tuzla: Hediye Arslan
- İstanbul Ümraniye: Ersan Gökgöz
- İstanbul Üsküdar: Yunus Ballı
- İstanbul Zeytinburnu: Seher Toraman
- İzmir Aliağa: Gürcan Alkan
- İzmir Balçova: Sevinç Baysal
- İzmir Bayındır: Halil Tanı
- İzmir Bayraklı: Ayşe Kelepir
- İzmir Bergama: Caner Yatar
- İzmir Beydağ: İsmail Çevik
- İzmir Bornova: Adem Öztürk
- İzmir Buca: Melek Çelik
- İzmir Çeşme: Süleyman Şener
- İzmir Çiğli: Güneş Başıbüyük
- İzmir Dikili: Ahmet Yusuf Muhcu
- İzmir Foça: Mustafa Erdoğan
- İzmir Gaziemir: Bülent Taş
- İzmir Güzelbahçe: Özlem Kalem
- İzmir Karabağlar: Furkan Mercan
- İzmir Karaburun: Yavuz Erdoğan
- İzmir Karşıyaka: Makbule Ünverici
- İzmir Kemalpaşa: Barış Şahin
- İzmir Kınık: Serdar Günay
- İzmir Kiraz: Adem Yıldırım
- İzmir Konak: Erkan Angın
- İzmir Menderes: Can Büyükaşık
- İzmir Menemen: Yılmaz Gökce
- İzmir Narlıdere: Nail Dinler
- İzmir Ödemiş: Kazım Çetin
- İzmir Seferihisar: Osman Azbay
- İzmir Selçuk: Erdem Çonkara
- İzmir Tire: Bayram Uzunay
- İzmir Torbalı: Gökhan Küçüker
- İzmir Urla: Ahmet Ali Başçıl
- Kahramanmaraş Afşin: Tahsin Benli
- Kahramanmaraş Andırın: Ahmet Kar
- Kahramanmaraş Çağlayancerit: Derya Kazancı
- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu: Dilek Derya Başlıpınar
- Kahramanmaraş Ekinözü: Mehmet Çenber
- Kahramanmaraş Elbistan: Durdu Mehmet Yüksek
- Kahramanmaraş Göksun: Şükran Çokbekler
- Kahramanmaraş Nurhak: Furkan Yaşar Yüksek
- Kahramanmaraş Onikişubat: Necmeddin Kazancı
- Kahramanmaraş Pazarcık: Veli Ata Yaraşır
- Kahramanmaraş Türkoğlu: Süleyman Köse
- Karabük Eflani: Hakan Görmüş
- Karabük Eskipazar: Emrullah Topsakal
- Karabük Merkez: Mehmet Furkan Aydın
- Karabük Ovacık: Zihni Erikci
- Karabük Safranbolu: Ramazan Kaplan
- Karabük Yenice: Mustafa Erper
- Karabük Yenice: Mehmet Saygılı
- Karaman Ayrancı: Naci Gündoğdu
- Karaman Başyayla: Ayşe Gündoğdu
- Karaman Ermenek: Mustafa Yavuz
- Karaman Merkez: Abdurrahman Kaplan
- Karaman Kazımkarabekir: Mustafa Kurnaz
- Karaman Sarıveliler: Cemal Kaplan
- Kars Akyaka: Fatma Berk
- Kars Arpaçay: Emine Münevver Kahraman
- Kars Digor: Şerefettin Özdemir
- Kars Kağızman: Eygi Nisa Çarkçı
- Kars Merkez: Talip Bora
- Kars Sarıkamış: Ekrem Polat
- Kars Selim: Erkan Aytaş
- Kars Susuz: Çiğdem Civelek
- Kastamonu Abana: Mustafa Ezer
- Kastamonu Ağlı: Ahmet Sürücü
- Kastamonu Araç: Nihat Karagöz
- Kastamonu Azdavay: Nihat Güler
- Kastamonu Bozkurt: Mehmet Haydar Gülen
- Kastamonu Cide: Musa Coşgun
- Kastamonu Çatalzeytin: Hakan Kayacan
- Kastamonu Daday: Eda Elif Sürücü
- Kastamonu Devrekani: Perihan Kırıştıoğlu
- Kastamonu Doğanyurt: Emin Zoralioğlu
- Kastamonu Hanönü: İsmail Yığ
- Kastamonu İhsangazi: Meryem Yamancan
- Kastamonu İnebolu: Yasin Kumru
- Kastamonu Merkez: Murat Gülen
- Kastamonu Küre: Tayyibe Küçükhasan
- Kastamonu Pınarbaşı: Feride Namlıer
- Kastamonu Seydiler: Musa Çoban
- Kastamonu Şenpazar: Kenan Bektaş
- Kastamonu Taşköprü: Güler Özdemir
- Kastamonu Tosya: İlker Aydın
- Kayseri Akkışla: Naci Demir
- Kayseri Bünyan: Turgay Kaya
- Kayseri Develi: Özay Susam
- Kayseri Felahiye: Ahmet Çakıbey
- Kayseri Hacılar: Mehmet Sarıalp
- Kayseri İncesu: Hacı Bekir Topçu
- Kayseri Kocasinan: Baki Erdemci
- Kayseri Melikgazi: Aytaç Tekin
- Kayseri Özvatan: Hacı Elma
- Kayseri Pınarbaşı: Emrehan Metin
- Kayseri Sarıoğlan: Hasan Uğur
- Kayseri Sarız: Mustafa Kurt
- Kayseri Talas: Kadir Torcu
- Kayseri Tomarza: Adem Korkmaz
- Kayseri Yahyalı: Hüseyin Semih Siner
- Kayseri Yeşilhisar: Hüseyin Gülmüş
- Kırıkkale Bahşili: Eda Tokgöz
- Kırıkkale Balışeyh: Sıdıka Akçin
- Kırıkkale Çelebi: Ümit Öztürk
- Kırıkkale Delice: Hüseyin Hatal
- Kırıkkale Karakeçili: Vural Şentürk
- Kırıkkale Keskin: Fatih Yamanel
- Kırıkkale Merkez: Ahmet Tonbaz
- Kırıkkale Sulakyurt: Halil Açıkgöz
- Kırıkkale Yahşihan: Selami Göbül
- Kırklareli Babaeski: Resül Mustafa Taşkıran
- Kırklareli Babaeski: Güray Altıntaş
- Kırklareli Babaeski: Ferdi Alp
- Kırklareli Demirköy: Fatih Elmas
- Kırklareli Merkez: Halit Elifbaş
- Kırklareli Kofçaz: Murat Açar
- Kırklareli Lüleburgaz: Özgür Terzioğlu
- Kırklareli Pehlivanköy: Songül Oruç
- Kırklareli Pınarhisar: Cihan Akbulut
- Kırklareli Pınarhisar: İsmail Destanoğlu
- Kırklareli Vize: Yusuf Aydın
- Kırşehir Akçakent: Hüseyin Özhan
- Kırşehir Akpınar: Fatih Soyutemiz
- Kırşehir Boztepe: Onur Şahin
- Kırşehir Çiçekdağı: Pakize Doğan
- Kırşehir Kaman: Mustafa Doğan
- Kırşehir Kaman: Yunus Doğan
- Kırşehir Merkez: Adem Özhan
- Kırşehir Mucur: Ali Büyükşahin
- Kilis Elbeyli: Mustafa Şakir Aktürk
- Kilis Merkez: Alaiddin Özkar
- Kilis Musabeyli: Sinan Gültekin
- Kilis Polateli: Ahmet Kartal
- Kocaeli Başiskele: Şaban Örçen
- Kocaeli Çayırova: Mehmet Koç
- Kocaeli Darıca: Cevat Demircan
- Kocaeli Derince: Raif Solmaz
- Kocaeli Dilovası: Tunay Yıldırım
- Kocaeli Gebze: Fatih Öztürk
- Kocaeli Gölcük: Abdülkadir Üstüner
- Kocaeli İzmit: Cahit Barutçu
- Kocaeli Kandıra: Yılmaz Çoşğun
- Kocaeli Karamürsel: Metin Yılmazlar
- Kocaeli Kartepe: Gökhan Avcı
- Kocaeli Körfez: Gülsüm Demir
- Konya Ahırlı: Abdulkadir Çiloğlu
- Konya Akören: İbrahim Ünveren
- Konya Akşehir: Nuri Karadeniz
- Konya Altınekin: Necip Taha Keskin
- Konya Beyşehir: Mertcan Güçlü
- Konya Bozkır: Muhammet Emin Yalaz
- Konya Cihanbeyli: Fatih Yetgin
- Konya Çeltik: Celaleddin Öztürk
- Konya Çumra: Yakup Kuzay
- Konya Derbent: Ahmet Kocaman
- Konya Derebucak: Ömer Faruk Aksu
- Konya Doğanhisar: Hüseyin Bektaş
- Konya Emirgazi: Naim Can
- Konya Ereğli: Sebahattin Aytaç
- Konya Güneysınır: Hasan Büyükgüler
- Konya Hadim: Halime Keskin
- Konya Halkapınar: Emin Yentürk
- Konya Hüyük: Rukiye Küçükaslan
- Konya Ilgın: Yunus Yazgı
- Konya Kadınhanı: Gazi Tayfur
- Konya Karapınar: Halim Can
- Konya Karatay: Tuğba Atçeken
- Konya Kulu: Hacer Didem Erdoğdu
- Konya Meram: Tahir Arıç
- Konya Sarayönü: Niyazi Tayfur
- Konya Selçuklu: Sürreyya Başaran
- Konya Seydişehir: Zerrin Karademir
- Konya Taşkent: Nureddin Ünveren
- Konya Tuzlukçu: Ömer Küçükibiş
- Konya Yalıhüyük: Yunus Erözlü
- Konya Yunak: Turan Uzun
- Kütahya Altıntaş: Yıldırım Ay
- Kütahya Aslanapa: Ferhat Ali Çakmak
- Kütahya Çavdarhisar: Recep Göl
- Kütahya Domaniç: Ekrem Balı
- Kütahya Dumlupınar: Vedat Kara
- Kütahya Emet: Bekir Karaca
- Kütahya Gediz: Mustafa Topuzlu
- Kütahya Hisarcık: Nurettin Durak
- Kütahya Merkez: Talip Ay
- Kütahya Pazarlar: Ali Çeliker
- Kütahya Simav: Ercan Asa
- Kütahya Şaphane: Süleyman Şenocak
- Kütahya Tavşanlı: Sıtkı Özdemir
- Malatya Akçadağ: Murat Kara
- Malatya Arapgir: İbrahim Yurtsever
- Malatya Arguvan: Murat Oruç
- Malatya Battalgazi: Ahmet Turan Solgun
- Malatya Darende: Derya Nezir
- Malatya Doğanşehir: Abuzer Avşar
- Malatya Doğanyol: Mahmut Karabulut
- Malatya Hekimhan: Zekeriya Bozkurtoğlu
- Malatya Kale: Mahmut Kara
- Malatya Kuluncak: Hülya Cenk
- Malatya Pütürge: Hüseyin Alyüz
- Malatya Yazıhan: Cahide Karabaş
- Malatya Yeşilyurt: İsmet Torun
- Manisa Ahmetli: İsmail Kurt
- Manisa Akhisar: Arif Öner
- Manisa Alaşehir: Mehmet Ali Zeybek
- Manisa Demirci: Zehra Aslan
- Manisa Gölmarmara: Tuba Nur Öner
- Manisa Gördes: Halim Çavdarcı
- Manisa Kırkağaç: Murat Çağlayan
- Manisa Köprübaşı: Yüksel Acar
- Manisa Kula: Muharrem Can Ünlü
- Manisa Salihli: Hümeyra Er
- Manisa Sarıgöl: Erol Yavaş
- Manisa Saruhanlı: Ufuk Yurt
- Manisa Selendi: Ali Kayhan
- Manisa Soma: Melih Ünlü
- Manisa Şehzadeler: Gonca Gürsabancı
- Manisa Turgutlu: Hatice Cengiz
- Manisa Yunusemre: Hayrettin Acar
- Mardin Artuklu: Kadir Osman Başkara
- Mardin Dargeçit: Nuri Yusuf Özekinci
- Mardin Derik: Fadime Taşkıran
- Mardin Kızıltepe: Haydar Akkuş
- Mardin Mazıdağı: Ömer Sefa Karaman
- Mardin Midyat: Hüseyin Karakaş
- Mardin Nusaybin: Hüseyin Targit
- Mardin Ömerli: Ayşe Dülger
- Mardin Savur: Nurcan Kazanci
- Mardin Yeşilli: Şaduman Erol
- Mersin Akdeniz: Cemil Kara
- Mersin Anamur: Hakan Kuzin
- Mersin Aydıncık: Süleyman Sünbül
- Mersin Bozyazı: Besim Ataş
- Mersin Çamlıyayla: Erdal Aksay
- Mersin Erdemli: Ömer Şen
- Mersin Gülnar: Çetin Şahin
- Mersin Mezitli: Osman Köker
- Mersin Mut: Durmuş Kumru
- Mersin Silifke: Çetin Şenyurt
- Mersin Tarsus: Neziha Karataş
- Mersin Toroslar: Mehmet Özgür
- Mersin Yenişehir: Ali Özdemir
- Muğla Bodrum: Mahmut Ağsu
- Muğla Dalaman: Zehra Mısır
- Muğla Datça: Mesud Rahman Sözer
- Muğla Fethiye: Fadime Amaç
- Muğla Kavaklıdere: Emir Toraman
- Muğla Köyceğiz: Yusuf Yeni
- Muğla Marmaris: Abdullah Peker
- Muğla Menteşe: Asya Fatma Kaya
- Muğla Milas: Çetin Çukur
- Muğla Ortaca: Aykup Ege Avşaroğlu
- Muğla Seydikemer: Resul Özdil
- Muğla Ula: İhsan Bulut
- Muğla Yatağan: Esra Üstün
- Muş Bulanık: Mustafa Hayri Tuğ
- Muş Hasköy: Ayşe Nur Kuloğlu
- Muş Korkut: Fatma Yolay
- Muş Malazgirt: Bahri Boz
- Muş Merkez: Ahmet Kadir Aktacir
- Muş Varto: Ahmet Başara
- Nevşehir Acıgöl: Halil Uçmaz
- Nevşehir Avanos: Murat Kazancı
- Nevşehir Derinkuyu: Onur Mustafa Çeliksoy
- Nevşehir Gülşehir: İbrahim Gülmez
- Nevşehir Hacıbektaş: Barış Göveç
- Nevşehir Kozaklı: Ali Öksüz
- Nevşehir Merkez: Işıl Özdemir
- Nevşehir Merkez: Tülin Onuk
- Nevşehir Ürgüp: Samet Karakaya
- Niğde Altunhisar: İsa Göktaş
- Niğde Bor: Hacer Candemir
- Niğde Çamardı: Veli Tıkır
- Niğde Çiftlik: Zeki Yetiş
- Niğde Merkez: Himmet Göktaş
- Niğde Ulukışla: Merve Çetin
- Ordu Akkuş: Vahit Bektaşoğlu
- Ordu Altınordu: Mustafa Can
- Ordu Aybastı: Muharrem İlhan
- Ordu Çamaş: Turgut Çamaş
- Ordu Çatalpınar: Nurittin Akbaşlı
- Ordu Çaybaşı: Osman Akbaş
- Ordu Fatsa: Ayhan Çavuşoğlu
- Ordu Gölköy: Kenan Ekim
- Ordu Gürgentepe: Hüseyin Palavar
- Ordu İkizce: Sezgin Şahinkaya
- Ordu Kabadüz: Emrah Karakoç
- Ordu Kabataş: Yusuf Korkmaz
- Ordu Korgan: Hüseyin Yılmazlı
- Ordu Kumru: Barış Av
- Ordu Mesudiye: Orhan Koç
- Ordu Perşembe: Taylan İskender
- Ordu Ulubey: Reyhan Ay
- Ordu Ünye: Fahri Özgen
- Osmaniye Bahçe: Rabia Koca
- Osmaniye Düziçi: Uğur Şanal
- Osmaniye Düziçi: Nejla Türkdal
- Osmaniye Düziçi: Halil İbrahim Can
- Osmaniye Düziçi: Abidin Dokuzluoğlu
- Osmaniye Düziçi: Fatma İmamoğlu
- Osmaniye Hasanbeyli: Derviş Aslan
- Osmaniye Kadirli: Baran Birkaç
- Osmaniye Merkez: Alparslan Kaya
- Osmaniye Merkez: Nihat Kar
- Osmaniye Sumbas: Mustafa Alişan
- Osmaniye Sumbas: Emine Kazık
- Osmaniye Toprakkale: Çisem Sena Çalıştır
- Osmaniye Toprakkale: Metehan Cemal Öz
- Rize Ardeşen: Ali Kemal Kamburoğlu
- Rize Ardeşen: Fatıma Ergan
- Rize Çamlıhemşin: Melek Tezkerecioğlu
- Rize Çayeli: Ümit Nebioğlu
- Rize Derepazarı: Sedat Gerz
- Rize Fındıklı: Emine Ergenç
- Rize Güneysu: Cumali Akgenç
- Rize Hemşin: Şevket Coşkun
- Rize İkizdere: Ayşe Akgenç
- Rize İyidere: Levent Tezkerecioğlu
- Rize Kalkandere: Hava Peçe
- Rize Pazar: Kemal Pehlivanlar
- Rize Merkez: Hasan Peçe
- Sakarya Adapazarı: İlknur Emanet
- Sakarya Akyazı: Hüseyin Göçer
- Sakarya Arifiye: İshak Koçak
- Sakarya Erenler: İlhan Akın
- Sakarya Ferizli: Okan Tezcan
- Sakarya Geyve: Mustafa Yılmazer
- Sakarya Hendek: Kadir Holat
- Sakarya Karapürçek: Ümit Üreyen
- Sakarya Karasu: Sinan Özdemir
- Sakarya Kaynarca: Hakan Kaçar
- Sakarya Kocaali: Soner Eröz
- Sakarya Pamukova: Samet Kaplan
- Sakarya Sapanca: Tanju Bozan
- Sakarya Serdivan: Vedat Arapoğlu
- Sakarya Söğütlü: Özer Çalışkaner
- Sakarya Taraklı: Mahir Tokat
- Samsun 19 Mayıs: Salih Kendirli
- Samsun Alaçam: Cafer Dursun
- Samsun Asarcık: Mustafa Kurt
- Samsun Atakum: Hüsnüye Kömürlü
- Samsun Ayvacık: Mehmet Akif Yalçın
- Samsun Bafra: Nuran Balakçı
- Samsun Canik: Murat Dolu
- Samsun Çarşamba: Bekir Uslucan
- Samsun Havza: Hayri Ayan
- Samsun İlkadım: Şuayip Uslucan
- Samsun Kavak: Seydi Ahmet Erat
- Samsun Ladik: Süleyman Köksalan
- Samsun Salıpazarı: Aydın Bircan
- Samsun Tekkeköy: Cemal Pala
- Samsun Terme: Ahmet Fener
- Samsun Vezirköprü: Sezai Şahin
- Samsun Yakakent: Bülent Küçükçakır
- Siirt Eruh: Hasan Turhan
- Siirt Kurtalan: Ahmet Atala
- Siirt Merkez: Emir Kaplan
- Siirt Şirvan: Musa Sızmaz
- Siirt Tillo: Faruk Özekinci
- Sinop Ayancık: Nevzat Altun
- Sinop Boyabat: Ahmet Avcı
- Sinop Dikmen: Zeyd Çölmekci
- Sinop Durağan: Hüseyin Gül
- Sinop Erfelek: Nafiye Bektaş
- Sinop Gerze: Necla Keskin Kul
- Sinop Saraydüzü: Şengül Işık
- Sinop Merkez: Şenol Şensoy
- Sinop Türkeli: Tekin Küpeli
- Sivas Akıncılar: Ruhi Sarı
- Sivas Altınyayla: Yusuf Cerrahoğlu
- Sivas Doğanşar: Mustafa Doğan
- Sivas Gemerek: Nuriye Uygun
- Sivas Gölova: Ayhan Karakaş
- Sivas Gürün: Zeynep Hayır
- Sivas Hafik: Selahattin Ceylan
- Sivas İmranlı: Volkan Dağdeviren
- Sivas Kangal: Hurzem Turgut
- Sivas Koyulhisar: Suat Çorbacı
- Sivas Merkez: Necati Kılınç
- Sivas Suşehri: Sema Orak
- Sivas Şarkışla: Ayhan Karayanık
- Sivas Ulaş: Önder Yılmaz
- Sivas Yıldızeli: Gülsün Çınar
- Sivas Zara: Hasan Ateş
- Şanlıurfa Akçakale: Ahmet Haydar Tutuş
- Şanlıurfa Birecik: Osman Gerger
- Şanlıurfa Bozova: Ümit Opak
- Şanlıurfa Ceylanpınar: Abıt Görür
- Şanlıurfa Eyyübiye: Muhammed Akkuş
- Şanlıurfa Halfeti: Salih Kayıkçı
- Şanlıurfa Haliliye: Aygül Gören
- Şanlıurfa Harran: Büşra Kayıkçı
- Şanlıurfa Hilvan: Nurullah Kıran
- Şanlıurfa Karaköprü: Ayşe Aslantürk
- Şanlıurfa Siverek: Ahmet İşkuran
- Şanlıurfa Suruç: Ahmet Akbaş
- Şanlıurfa Viranşehir: Arif Yağmur
- Şırnak Beytüşşebap: Erdem Pervanlar
- Şırnak Cizre: Orhan Dede
- Şırnak Güçlükonak: Ramazan Korucu
- Şırnak İdil: Oğuzhan Kasap
- Şırnak Silopi: Cuma Örpek
- Şırnak Merkez: Abdulmuttalip Örpek
- Şırnak Uludere: Erkan Güneri
- Şırnak Uludere: Salih Aydemir
- Tekirdağ Çerkezköy: Serap Özer
- Tekirdağ Çorlu: İbrahim Vural
- Tekirdağ Ergene: İpek Keskin
- Tekirdağ Hayrabolu: Cevdet Öztürk
- Tekirdağ Kapaklı: Mahmut Kılıçcı
- Tekirdağ Malkara: Nuri Osman Yılmaz
- Tekirdağ Marmaraereğlisi: Refik Tüter
- Tekirdağ Muratlı: Fatih Haydar Civelek
- Tekirdağ Saray: Ahmet Memiş
- Tekirdağ Süleymanpaşa: Kemal İşcan
- Tekirdağ Şarköy: İlkay İzkesen
- Tokat Almus: Nilgün Uz
- Tokat Artova: Ahmet Efdal Koymat
- Tokat Başçiftlik: Bilal Akyüz
- Tokat Erbaa: Mustafa Enes Başara
- Tokat Niksar: Yusuf Eraslan
- Tokat Pazar: Davut Okur
- Tokat Reşadiye: Turgut Aydın
- Tokat Sulusaray: Levent Altun
- Tokat Merkez: Fatma Mumcuoğlu
- Tokat Turhal: Davut Alkan
- Tokat Yeşilyurt: Elif Barutçu
- Tokat Zile: Mehmet Sorut
- Trabzon Akçaabat: Samet Ayvaz
- Trabzon Araklı: Mesut Demirtürkoğlu
- Trabzon Arsin: Ferdi Şahintürk
- Trabzon Beşikdüzü: Sabri Terzi
- Trabzon Çarşıbaşı: Mustafa Kul
- Trabzon Çaykara: Abdullah Altunbaş
- Trabzon Dernekpazarı: Haydar Gençcan
- Trabzon Düzköy: Salih Yıldız
- Trabzon Hayrat: Mehmet Akıl
- Trabzon Köprübaşı: Abdurrahman Saka
- Trabzon Maçka: Ahmet Bektaş
- Trabzon Of: Avni Kalemci
- Trabzon Ortahisar: Ahmet Remzi Kasım
- Trabzon Sürmene: Zeki Uzun
- Trabzon Tonya: Yıldıray Yıldırım
- Trabzon Vakfıkebir: Abdullah Özdemir
- Trabzon Yomra: Ümit Dursun
- Tunceli Çemişgezek: Ali Haydar Kuşbay
- Tunceli Hozat: Fatıma Bektaş
- Tunceli Mazgirt: Ahmet Berat Özer
- Tunceli Nazımiye: Fatma Tüter Öztürk
- Tunceli Ovacık: Mehmet Alp Pak
- Tunceli Pertek: Mehtap Geyik
- Tunceli Pülümür: Yusuf Aydın
- Tunceli Merkez: Metin Geyik
- Uşak Banaz: Sebahattin Gençer
- Uşak Banaz: Şakir Türkmen
- Uşak Eşme: Haydar Çoban
- Uşak Eşme: Mevlüt Çakın
- Uşak Karahallı: Havva Çakın
- Uşak Sivaslı: Hasan Kazan
- Uşak Sivaslı: Adem İlkçağı
- Uşak Sivaslı: Fadime Kandilli
- Uşak Sivaslı: Yener Çoban
- Uşak Ulubey: Nesrin Açıkgöz
- Uşak Merkez: Orhan Uğur
- Van Bahçesaray: Ahmet Karakoç
- Van Başkale: Hasan Ergin
- Van Çaldıran: Mustafa Ağyar
- Van Çatak: Reşit Çoşkun
- Van Edremit: Maşuk Siyahtaş
- Van Erciş: Nurcan Yeşilalan
- Van Gevaş: Metin Keman
- Van Gürpınar: Fatih Durmuş
- Van İpekyolu: Mustafa Berge
- Van Muradiye: İsmet Topcu
- Van Özalp: Mustafa Çelik
- Van Saray: Nurullah Tarhan
- Van Tuşba: Mazlum Durmuş
- Yalova Altınova: Güven Göle
- Yalova Altınova: Muhsin Nurkan
- Yalova Altınova: Gülsüm Aydın
- Yalova Altınova: Yeşim Akkuş
- Yalova Armutlu: İrfan Servet Örpek
- Yalova Çınarcık: Ramazan Ganiler
- Yalova Çınarcık: Ayşegül Bakış
- Yalova Çınarcık: Feyza Arı
- Yalova Çınarcık: İbrahim Bakış
- Yalova Çiftlikköy: Ayşe Top
- Yalova Çiftlikköy: Raif Eren
- Yalova Termal: Yağmur Akyüz
- Yalova Merkez: Sevgi Memiş
- Yalova Merkez: Elif Bakış
- Yozgat Akdağmadeni: Abdullah Güngör
- Yozgat Aydıncık: Mustafa Hakan İmamoğlu
- Yozgat Boğazlıyan: Nurettin Öcalan
- Yozgat Çandır: Ayşenur Berk
- Yozgat Çayıralan: Ayşe Karakuş
- Yozgat Çekerek: İhsan Çetin
- Yozgat Kadışehri: Kadir Kürekçi
- Yozgat Saraykent: Abdullah Erdoğan
- Yozgat Sarıkaya: Macit Delibalta
- Yozgat Sorgun: Mehmet Ali Türkcan
- Yozgat Şefaatli: İsmail Haydar İmamoğlu
- Yozgat Yenifakılı: Cengiz Ucal
- Yozgat Yerköy: Mustafa Kıyıcı
- Yozgat Merkez: Beyzanur Konuk
- Zonguldak Alaplı: Fatıma Yiğit
- Zonguldak Çaycuma: Mesut Eren
- Zonguldak Devrek: Ayşegül Çolakoğlu
- Zonguldak Ereğli: Aslı Betül Civelek
- Zonguldak Gökçebey: Hakan Kiraz
- Zonguldak Kilimli: Sibel Bahadır
- Zonguldak Kozlu: Gökhan Bahadır
- Zonguldak Merkez: Serkan Oral